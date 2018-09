Alemania chocó contra un muro: Areola

Era el partido que más prometía en el inicio de la UEFA Nations League. Sin embargo, Alemania y Francia, los dos últimos campeones del mundo, no pudieron superarse y empataron sin goles.

La razón de la igualdad fue en gran parte la actuación del los arqueros, sobre todo del francés Areola, quien salvó su meta por lo menos en cuatro claras oportunidades, lo cual demuestra que Alemania hizo un buen partido, dominó durante la mayor parte del tiempo, tuvo las chances más claras de gol y se recuperó de la mala imagen que dejó en Rusia.

En Francia, mientras tanto, sólo Griezmann inquietó a Neuer. Pero el arquero alemán tuvo buenas intervenciones ante el delantero del Atlético de Madrid. Los franceses no dejaron una buena imagen pese a ser los recientes campeones del Mundo.

La conclusión es que los dos arqueros se erigieron en figuras de un partido que fue de menos a más, aunque el francés tuvo más trabajo que su colega alemán. Además, el ya titular en el PSG debutaba con la selección y no permitió que se acordaran de Lloris, que faltó porque está lesionado. Sus dos atajadas en el tramo final del juego, especialmente una a Ginter, evitaron la derrota de la selección gala.

"La primera intervención me dio confianza y luego permanecí sólido durante todo el partido, al igual que el equipo. Como me pasó en la final de la Copa del Mundo Sub 20, tenía esta sensación de invencibilidad”. Alphonse Areola Arquero de Francia

Löw quiso cambiar la imagen del último Mundial. La alineación por la que optó mostró un cambio, al menos en cuanto a sus intenciones. Apostó por una Alemania más acorde con su historia. Puso dos centrales de laterales y devolvió a Kimmich a su posición natural en el medio. Quiso controlar a Griezmann y aunque anuló bastante al jugador del Atlético, redujo la fluidez de los suyos.

Alemania sólo encontró espacios en los laterales. Rudiger dejó sus tapones marcados en el cuello de Pavard antes de complicar (las dos veces de córner) al debutante Areola. Werner y Müller abrieron la cancha para dejar a Reus como un falso nueve, una estrategia que tampoco funcionó demasiado.

Francia, en tanto, intentó seguir con lo que tan buenos resultados le dio en Rusia. Le dio la pelota a Alemania para que se estrellara contra su muro defensivo. Pero faltó la otra parte del libreto, porque Griezmann tuvo algunas chances y se encontró con un rival preparado para la batalla aérea. Al final Giroud, que por fin remató al arco tras 35 minutos y siete partidos del último Mundial, inquietó a Neuer.



FECHA 1 Resultados

Kazajistán 0-Georgia 2

Armenia 2-Liechtenstein 1

Alemania 0-Francia 0

Gales 4-Rep de Irlanda 1

Rep. Checa 1- Ucrania 2

Eslovenia 1-Bulgaria 2

Noruega 2-Chipre 0

Letonia 0-Andorra 0

Gibraltar 0-Macedonia 2



Partidos del viernes

13:00 hs. Azerbaiyán vs. Kosovo. DIRECTV Sports 615 / 1615 HD

15:30 hs. Italia vs. Polonia. DIRECTV Sports 610 / 1610 HD

15:30 hs. Turquía vs. Rusia. DIRECTV Sports 2 612 / 1612 HD

15:30 hs. Lituania vs. Serbia. DIRECTV Sports + 613 / 1613 HD

15:30 hs. Albania vs. Israel. DIRECTV Sports 615 / 1615 HD

15:30 hs. Rumania vs. Montenegro DIRECTV Sports 616 / 1616 HD

15:30 hs. Islas Feroe vs. Malta DIRECTV Sports 617 / 1617 HD