Alejandro Ruibal: “La mayoría de los dirigentes y periodistas no sabemos nada de fútbol”

"El juego hay que desmenuzarlo y acá la mayoría de los dirigentes y los periodistas no sabemos nada de fútbol. En lo personal estoy aprendiendo mucho con la forma en que Diego Forlán está planificando todo. Después veremos qué pasa en la cancha", le dijo Alejandro Ruibal al programa “100% Deporte” (Sport 890).

El consejero aurinegro contó que en el club están muy entusiasmados con la llegada de Diego Forlán y sus colaboradores de cara a una nueva temporada en la que Peñarol tendrá el desafío de pelear otra vez por el Campeonato Uruguayo que se le escapó en 2019 y superar la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, algo que no logra desde 2011.

En tal sentido, la apuesta al exjugador que supo ser campeón con el club como futbolista es grande y ahora lo que resta es que empiece a trabajar con las fichas que están en el club y con los que pueden llegar a venir.

Por otra parte y refiriéndose a los temas políticos de Peñarol, Alejandro Ruibal expresó que "lo que pasó con la nota de Padre y Decano es una telenovela desagradable de fin de año. Me parece muy triste. El exceso de política le hace mal al club".

Siguiendo con la política de los carboneros, el consejero afirmó que "Jorge Barrera ha dicho en innumerables ocasiones que no se va a presentar nuevamente a la presidencia de Peñarol. Va a trabajar hasta el último día sin confortar, como es su estilo".

"Yo estaría dispuesto a pensar si me plantean poder ser candidato a presidente de Peñarol. Lo que me mueve es que el fútbol uruguayo está empezando a cambiar", dijo Ruibal, agregando que "no estoy acá para hacer ninguna carrera política pero si alguien me planteara presentarme a la presidencia del club al no presentarse Barrera, hoy digo que lo pensaría".

Por último, Alejandro Ruibal fue claro y sentenció que “se está armando un buen grupo en la comisión de fútbol y eso es bueno. Los dirigentes tienen que estar para dirigir a la institución y no para las decisiones que deben tomar personas rentadas del club porque son las que realmente saben de cada área”.