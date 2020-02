Es tiempo de Orfila: debuta en el Franzini con Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las puertas del complejo Arsuaga estaban cerradas, algo extraño para Defensor Sporting. Y para ser el segundo día de entrenamiento semanal, dado que el martes los violetas tuvieron jornada libre. El técnico Alejandro Orfila explicaría luego que la medida se debió a que como el temporal había causado varios destrozos y había árboles y cables caídos fue para evitar cualquier tipo de accidente.

De todas maneras, la medida vino bien a cuatro días del partido frente a Peñarol, el segundo de Alejandro Orfila en Defensor Sporting, quien regresó al club donde se crió en otra función: la de entrenador.

“El primer partido me dejó buenas sensaciones. El rendimiento del equipo fue bueno, funcionó de acuerdo a lo esperado. Nos faltó el último pase para concretar las situaciones de gol. Y eso es lo que debemos mejorar y ya empezamos a apuntar a eso”, dijo el técnico violeta sobre el debut del Apertura, empate 0 a 0 frente a Wanderers en el Parque Viera.

“Me sentí muy bien. Obviamente, como todos los entrenadores y cualquier persona que arranca un nuevo desafío, el día previo se siente ese cosquilleo diferente en el cuerpo y está bien. Es lo que tenemos que sentir. El día que no lo sienta no participó más de ningún desafío”, reconoció sobre su primer partido como técnico violeta.

“Pero después, ya en el transcurso del partido, viendo como se iba desempeñando el equipo, me fue dando tranquilidad y seguridad y lo viví con mucha calma, como es habitual en mí”, agregó Orfila, quien se tuvo que ir del club sin haber debutado en Primera División y hoy se saca esa espina dirigiéndolo.

El entrenador tiene por costumbre cerrar el partido anterior en los primeros días de la semana, para luego planificar el partido siguiente, en este caso el del domingo frente a los aurinegros. “Nos enfocamos más que nada en lo que nosotros podamos proponer. Y ya llegando al final de la semana, le mostraré a los futbolistas lo que debemos intensificar para poder lastimar al rival y en qué tenemos que tener cuidado”, explicó.

franzini Entradas a la venta y habrá preliminar Las entradas para los hinchas violetas se venden hoy y mañana de 12:00 a 20:00 horas únicamente en la sede de 21 de Setiembre. Solo pueden compararlas los socios del club, que ingresarán gratis, para llevar dos acompañantes. El precio es de $ 250. El domingo estarán habilitadas las boleterías del estadio Franzini. Los socios violetas ingresarán directamente al escenario presentando en la entrada su documento de identidad y carné con la cuota al día.

Los hinchas de Peñarol irán a la tribuna Ghierra y deberán adquirir sus boletos en los locales de Redpagos. Los socios aurinegros pagarán $ 300 y las generales $ 400.

Habrá preliminar de Tercera División a las 16:30 horas.

Para el partido frente a los aurinegros, Orfila tendrá varias bajas. El delantero argentino Ignacio Colombini se lesionó en la rodilla al principio del partido frente a los bohemios. Supuestamente se trata de un esguince, pero se está a la espera del resultado de un estudio para determinar cuál es el grado de su lesión. De todas formas no estará frente a Peñarol y seguramente su lugar será ocupado por Diego Coelho, quien lo sustituyó en el debut.



Otro que seguirá afuera es el “Tata” Álvaro González. Los violetas pidieron su rehabilitación, pero no tuvieron suerte.

un cambio El probable equipo con Coelho El probable equipo para enfrentar a Peñarol es con un solo cambio respecto al que igualó con Wanderers: M. Castro, E. Zeballos, A. González, G. Álvarez, R. Rojo, M. Cardacio, A. Rodríguez, G. Nápoli, I. Laquintana, A. Lima y D. Coelho.



Orfila es consciente que su equipo es uno de los que mejor se armó para esta temporada. “Llegaron muchos futbolistas interesantes. Tenemos una linda mezcla de juveniles y otros de experiencia que le pueden dar un salto de jerarquía al equipo. Pero no dejan de ser individualidades. Lo que hay que hacer es trabajar permanentemente en el día a día para formar un equipo. Porque las individualidades pueden generar en igualdad de condiciones un cierto grado de jerarquía y desnivelar en determinado partido, pero para superar al equipo rival hay que jugar en equipo y es lo que nosotros buscamos”, afirmó convencido.

No quiso adelantar si algún jugador lo había sorprendido con sus condiciones, dado que hay jóvenes muy talentosos. Y otros no tan jóvenes que también se caracterizan por su gran calidad. “Yo no voy a descubrir las condiciones de Juan Albín, por ejemplo. A esta altura no corresponde, tiene una gran trayectoria y muy buenas cualidades. Está aportando lo suyo en el día a día para estar preparado cuando yo considere que tenga que participar. Y también veo una gran evolución de los jóvenes en el día a día, pero no dejan de ser jóvenes que deben continuar con su proceso para transformarse en realidad. Estoy muy conforme con el plantel y de repente dentro de unos cuantos partidos pueda responder sobre quien me sorprendió”.

Tras la mala temporada anterior, todas son finales para los violetas. Y conseguir los tres puntos frente a Peñarol sería muy importante para ganar en confianza.

extrañando melo Adolfo Lima: "El sistema es tentador" “Estoy muy contento de estar en este club. Los objetivos grupales e individuales son muy grandes. Estamos trabajando muy bien y convencidos”, dijo Adolfo Lima. “El sistema de Orfila es bastante ofensivo y tener ese tipo de esquema es tentador para nosotros”, agregó el ex-Cerro Largo.

“Todos los partidos son finales, ahora viene Peñarol que es un equipo lindo de jugarle. Intentaremos proponer lo nuestro. Sabemos que Peñarol mostró sus carencias en el primer partido y las tenemos que aprovechar”. Para el volante, dejar Melo y mudarse a Montevideo no fue sencillo. “Me costó muchísimo porque tengo dos hijos y siempre habíamos estado juntos. Pero esta vez no quisimos cambiarlos de colegio ni separarlos de sus amigos. Apostamos a eso”, explicó.