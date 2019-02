Alejandro Lembo: “Yo actué y actúo honestamente”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Alejandro Lembo fue el gerente deportivo de Nacional entre julio de 2013 y diciembre de 2018, cuando la fórmula ganadora de las elecciones -la de José Decurnex y Alejandro Balbi- le transmitió que no seguirá en su función.



La nueva directiva, que llevó adelante una serie de cambios importantes en la institución buscando mejorar la economía endeble del club, decidió no tener un gerente deportivo como tal y sí un mánager deportivo, que ya estaba decidido desde la campaña y el nombre era Iván Alonso.



“Es la primera vez que veo en las elecciones del club que el cargo de gerente deportivo, que no es político, ya venga con las fórmulas. Lo viví con tranquilidad y naturalidad, yo sé que esto es así. Dependía también de los resultados, que no se dieron. La única fórmula que se acercó antes de las elecciones y me dijo que no me iban a tener en cuenta fue la de Decurnex y (Alejandro) Balbi”, explicó Lembo anoche en el programa Punto de Partida, de Directv Sports.



“Desde que asumí me hice responsable de todo lo deportivo. Había temas que decidíamos arreglar en la interna sin que llegaran a la prensa, me hago responsable de lo bueno y de lo malo”, explicó Lembo, quien agregó, refiriéndose a la estructura de los juveniles que “hoy los que siguen en el club es la gente que traje yo y lo han reconocido mucho. Me pone contento que todo el proyecto que armamos siga adelante, que se siga valorando y brinde sus frutos”.



Lembo resaltó en todo momento: “Yo actué y actúo honestamente, de frente, y tratando que sea lo mejor para el club y el equipo”.



Por último, el exgerente deportivo tricolor enfatizó que “hay cosas que tenés que comunicar que no son lindas pero con el tiempo te das cuenta que es mejor decirlas y que de esa forma la otra persona lo va a entender. Los entrenadores y gerentes deportivos están para tomar decisiones aunque no sean lindas”.