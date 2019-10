Alejandro Domínguez reclama respeto en la previa de las semifinales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A pocas horas del superclásico argentino entre River Plate y Boca Juniors que comenzará a dirimir las semifinales de la Copa Libertadores 2019, Alejandro Domínguez (presidente de Conmebol) hizo pública una carta en la cual pide respeto "al rival, al árbitro y al hincha del otro equipo. No permitamos que el fanatismo descontrolado dañe la magia y el encanto del mejor deporte del mundo. El fútbol es un juego, la violencia no".

Luego de lo ocurrido en el River-Boca de la final de la pasada edición, que tuvo que suspenderse porque hinchas millonarios agredieron el bus xeneize y tuvo que definirse el título en Madrid, el dirigente indica: "Este año tenemos una gran oportunidad en nuestras manos, una oportunidad perfecta para proyectar espectáculo y la mejor imagen del fútbol sudamericano al mundo entero. Aficionados de más de 100 países e nlos cinco continentes estarán pendientes de esta gran fiesta".

Textual La carta de Alejandro Domínguez

Luque, 1 de octubre de 2019



Estimada Familia del Fútbol Sudamericano,



Llegamos una vez más a la última etapa de la CONMEBOL Libertadores, quedan cinco partidos para saber quién será el equipo que alcance la gloria eterna este año.



Antes que todo, felicitaciones a los cuatro equipos clasificados, el Club Atlético Boca Juniors, el Club Atlético River Plate, el Clube de Regatas do Flamengo y el Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense. Todos ellos son firmes candidatos al título que se disputará el 23 de noviembre en Santiago de Chile.



Este año tenemos una gran oportunidad en nuestras manos, una oportunidad perfecta para proyectar espectáculo y la mejor imagen del fútbol sudamericano al mundo entero. Aficionados de más de 100 países en los cinco continentes estarán pendientes de esta gran fiesta.



Como hombre de fútbol, creo que la CONMEBOL Libertadores es la copa más emocionante del mundo, todos quieren ganarla, todos sueñan tenerla, pero unos pocos la obtienen y esta edición, más que nunca, es un escenario único de reivindicación de nuestro mejor fútbol. No permitamos que nada ni nadie empañe ese brillo que tanto deslumbra dentro y fuera de nuestras fronteras.



Nuestra pasión por el deporte es única y reconocida mundialmente. Por eso mismo, respetemos al rival, al árbitro y al hincha del otro equipo. No permitamos que el fanatismo descontrolado dañe la magia y el encanto del mejor deporte del mundo. El fútbol es un juego, la violencia no.



Sin más preámbulo, que inicien las fiestas de las semifinales, que ganen los mejores equipos, que las hinchadas celebren, griten, se abracen y no olviden que en una cancha pueden quedar sonrisas o lágrimas, pero nunca debe haber espacio para los violentos.



Nos vemos en Santiago de Chile con los dos mejores equipos del continente. Una cita que todos, desde aficionados, jugadores, clubes y directivos, tenemos la responsabilidad de convertirla en la final única, no por diputarse a un solo partido, sino por ser única en su organización, convivencia y espectáculo futbolístico.



Alejandro Domínguez



Presidente



Confederación Sudamericana de Fútbol