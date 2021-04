Alejandro Cappuccio tiene la receta del éxito y sigue haciendo historia en Rentistas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Rentistas no era favorito frente a Liverpool, pero como muchas veces pasa en el deporte, llegó de punto y terminó siendo banca porque se metió en la definición del Campeonato Uruguayo y se clasificó a la Copa Libertadores.

“Tenemos la hermosa posibilidad de escribir una página más en la historia del club”. Pizarra blanca. Letras rojas. Eso estaba escrito en el vestuario del "Bicho Colorado". Y sí. Lo hicieron de nuevo.

De la mano de un entrenador que sabe lo que quiere, que estudia a sus rivales y que le llega a sus jugadores, el campeón del Apertura minimizó al mejor del Clausura, lo obligó a mostrar variantes que nunca encontró y lo complicó muchísimo, aún jugando con 10 hombres.

La pizarra de Alejandro Cappuccio anoche en el Centenario. Foto: Twitter.

Pero todo empezó en la construcción del juego propio y la destrucción del juego del rival. Alejandro Cappuccio apuntó a rodear a los mejores de Liverpool, a no dejarlos jugar, a marcar, a dar el cien por ciento y estando 11 contra 11, el negriazul dominó, pero no con claridad. El 4-1-4-1 con Nahuel Acosta como único delantero puso a Rentistas de igual a igual ante un equipo al que no le rindió el 4-3-3.

¿Por qué? Porque el “Bicho Colorado” sabía cómo jugaba y a qué apostaba Liverpool. Tanto lo entendió que logró neutralizar circuitos y por momentos evitar la generación de fútbol por las bandas con subidas de sus laterales, aspecto clave en el equipo de Marcelo Méndez.

Los jugadores respondieron. Dieron el máximo. Estaban convencidos que podían. Hasta las lágrimas de Nahuel Acosta cuando le tocó salir lo demostraban: nadie quería perderse un minuto de ese partido. Y el técnico lo estudió, lo planificó. Sus jugadores entendieron y cumplieron.

Alejandro Cappuccio volvió a demostrar que tiene la receta del éxito y ahora va por más: el Campeonato Uruguayo.