Alejandro Cappuccio y la importancia para él del partido de Nacional ante River Plate

Nacional cerrará su participación en el Torneo Apertura este sábado a las 15.00 visitando a River Plate en el Parque Saroldi en un partido que se presenta importante, no tanto para la institución como para el técnico Alejandro Cappuccio.

Concretada la victoria 1-0 sobre Liverpool el domingo, el técnico expresó a la televisión que el semestre no había sido bueno, pero que todavía no se podía pasar raya porque en las últimas dos temporadas Nacional fue campeón luego de ganar la Tabla Anual y que en ella el equipo viene bien perfilado.



El desempeño del equipo bajo la conducción de Cappuccio no ha dejado conforme a la mayoría de los dirigentes de Nacional, pero el técnico cuenta con el apoyo del presidente José Decurnex, quien a la salida del Gran Parque Central el fin de semana le pidió a los hinchas "que sigan creyendo en este plantel y en este cuerpo técnico, porque hay equipo para pelear el campeonato". Sin embargo, la eliminación de las copas internacionales, la no obtención del Apertura y algunas decisiones del entrenador hacen tambalear su continuidad.

Sin embargo, el partido de este fin de semana ante River Plate puede ser un salvavidas. El tricolor se encuentra a solo cuatro unidades de Plaza Colonia, ya coronado campeón luego de vencer 2-0 a Wanderers el domingo a la noche, pero sobre todo se encuentra por encima de Peñarol en la tabla de posiciones que, en cuanto comience el Clausura, se convertirá en la Anual.



Hay algunas situaciones que se cree pueden ser favorables como para que Nacional incluso quede más cerca todavía en la tabla de posiciones. Una de ellas es que si bien Plaza será local en el Prandi (donde perdió su único partido y fue ante el tricolor) frente a Rentistas, puede vivir en ese juego el afloje lógico luego de la tensión por definir el título. Es decir: puede ceder unidades.

A su vez, Peñarol (que visitará a Sud América) estará con la resaca de la Copa Sudamericana, ya sea porque habrá hecho un esfuerzo importante para confirmar su clasificación a semifinales y es posible que el técnico vuelva a rotar el plantel o bien porque quedará afectado por una inesperada eliminación. Por lo tanto, también puede dejar puntos.



Nacional bien puede aspirar entonces a recortar la ventaja que le lleva Plaza y a aumentar la que tiene sobre Peñarol. Y eso puede jugar un papel muy significativo para la continuidad de Cappuccio, porque además la pregunta que surge ante la posibilidad de su cese es: ¿y quién viene?