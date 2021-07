Alejandro Cappuccio: "A los hinchas de Nacional les pido las disculpas del caso"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"A los hinchas de Nacional les pido las disculpas del caso. Hicimos todo lo posible, nunca se había ganado acá (Campeón del Siglo) y eso hay que valorarlo. En lo personal me da tristeza no haberlo logrado", expresó Alejandro Cappuccio, director técnico del tricolor, que ganó el clásico por el Torneo Apertura, pero que no pudo evitar que Peñarol se impusiera en la Copa Sudamericana.

Con un poco de enojo, luego de ser consultado sobre si la clasificación se perdió por el planteo realizado, Cappuccio respondió: "En el primer clásico hicimos los mismos cambios que se habían hecho por el campeonato local, que en ese momento dijeron que eran buenos, y cuando perdimos dijeron que eran malos. Cuando uno pierde, siempre pierde".

Nacional se quedó con la manos vacías, sin Libertadores ni Sudamericana, y la razón para esto que planteó su entrenador fue que "en la Copa Libertadores hubo poco tiempo de trabajo, también tuvimos jugadores volviendo con COVID-19 de Colombia, y todo lo que sucedió allá que ya fue olvidado. El clásico, ganamos uno cada uno, lo que nos hizo pagar caro fue el reglamento por el gol de visitante".

"Al ser clásico con tantos duelos y cortes, hay muchas cosas de planificación de juego del DT que no salen a la cancha. Intentamos crear superioridad numérica atrás y mejoramos, pero a veces esas salidas no se traducían en pases de gol. El equipo rival se cerró bien, consciente de que ese resultado le servía y nos costó mucho entrar", expresó el técnico albo, quien agregó: "Me queda la sensación de tristeza; porque ganamos uno cada uno".