Alejandro Cappuccio: "Debemos cuidar más al jugador de fútbol"

Nacional volvió a dejar puntos en la Copa Libertadores con el empate 0-0 en su visita a Atlético Nacional de Medellín, pero en un contexto muy especial por las horas de incertidumbre que hubo sobre la disputa del partido. Así lo reveló Alejandro Cappuccio, técnico tricolor luego del partido.

"Traté de darle tranquilidad a los jugadores, pero era difícil porque hay que estar acá para vivirlo. Había mucha gente en las afueras del hotel que fuesacada con gases lacrimógenos, con cañones de agua; todo eso se vio: gente con palos y con escudos. Entonces todo eso generó un ruido que hizo que los jugadores no descansaran bien, que se generara tensión, que las familias de ellos en Uruguay tuvieran miedo a que les sucediera algo", indicó Cappuccio.



El entrenador explicó que el partido se jugó porque "nos hicieron jugar, pero todo lo que pasó fue gravísimo".

Cappuccio fue políticamente correcto al "saludar al pueblo colombiano, que nos hizo saber que nosotros no éramos el problema. El tema es que el fútbol, al generar tanta pasión, es un factor en el que la gente se puede expresar por la difusión que tiene".



No obstante, fue crítico con que el partido tuviera que disputarse. "Lo que sí creo es que debemos cuidar más al jugador de fútbol, que es el verdadero actor de este deporte que genera tanto; y no se lo cuidó".

Desde lo deportivo, Cappuccio no hizo mayores comentarios. "Es un grupo muy parejo, con Atlético Nacional empatamos los dos partidos y Argentinos le ganó en Chile a Católica y ahora perdió de local, así que puede pasar cualquier cosa".