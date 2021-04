Alejandro Balbi: "CONMEBOL se equivoca mandando árbitros inexperientes"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Alejandro Balbi, vicepresidente de Nacional, brindó declaraciones acerca del empate 4-4 del tricolor frente a Atlético Nacional por Copa Libertadores. El directivo se quejó de las decisiones tomadas por el árbitro ecuatoriano durante el encuentro y presumió que condicionó el partido con la expulsión de Guzmán Corujo. Por otra parte se mostró paciente con respecto a la espera del crecimiento del técnico albo, Alejandro Cappuccio.

"El arbitraje fue lamentable, los árbitros sin experiencia deberían hacer sus primeros partidos en torneos secundarios como la Copa Sudamericana" declaró Balbi en 100% Deporte de la Sport890, refiriéndose a Augusto Aragón, el ecuatoriano de 35 años que arbitró el encuentro Nacional-Atlético Nacional y que es juez internacional desde 2020.

“A este muchacho el partido le quedó grande desde cualquier punto de vista, no solo por la expulsión de Corujo, los jugadores se lo llevaron puesto. El banco colombiano le dijo cualquier cosa al cuarto árbitro, los líneas estaban pintados. Había un nerviosismo terrible. Cobraba lo que no tenía que cobrar y no cobraba lo que tenía que cobrar. Fue lamentable el arbitraje”, sentenció Alejandro Balbi.

Tras sentirse perjudicados, el vicepresidente confirmó a 100% Deporte que los delegados tricolores redactaron una nota para elevar al Comité de Arbitraje con los descargos correspondientes y agregó que "La CONMEBOL se equivoca en mandar a un árbitro tan inexperiente".

Cappuccio

En cuanto al rendimiento de Alejandro Cappuccio, Balbi se mostró paciente y declaró "que tiempo al tiempo", ya que apenas hace 15 días de su presentación al plantel y agregó que "en el mundo del fútbol la paciencia es lo que está más ausente, pero que los dirigentes tenemos que ser conscientes que se está iniciando un trabajo que seguro dé buenos frutos".