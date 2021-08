La otra alegría: ¿cuánto lleva acumulado Peñarol en premios en la Sudamericana?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La gloria deportiva siempre va primero y de eso no cabe dudas, pero de todas maneras los premios económicos son muy importantes y para un club como Peñarol esa inyección suma y mucho de cara a lo que se vendrá.

La dirigencia ha trabajado mucho para sanear las cuentas del club y por supuesto que los movimientos de llegadas y salidas de jugadores influye, pero también lo hace el dinero que pueda ingresar por la participación en las competencias internacionales.

El hecho de que hoy el conjunto aurinegro esté en la Copa Sudamericana lleva a que los premios no tengan la misma magnitud que la Copa Libertadores, pero es para resaltar que el plantel del conjunto Mirasol ya sumó más de tres millones de dólares para la institución con el hecho de avanzar hasta las semifinales y ganarse así un lugar entre los cuatro mejores de la competencia internacional.



En ese sentido, cabe remarcar cómo fue que Peñarol se fue haciendo de ese dinero. Sin ir más lejos, por clasificar y disputar la Primera Fase ante Cerro Largo, el club obtuvo 250 mil dólares.



El hecho de ingresar a la fase de grupos le dio la posibilidad de sumar 300 mil dólares más por cada partidos disputado como local y por lo tanto luego de los juegos ante Huancayo, Corinthians y River Plate de Asunción sumó un total de 900 mil dólares.

Avanzar a los octavos de final le permitió a Peñarol asegurarse 500 mil dólares más que se sumaron a lo que ya había obtenido hasta el momento y dejar por el camino a Nacional le iba a dar la chance de sumar 600 mil dólares más.



De esos 600 mil dólares, menos los gastos, el 60% fue para los jugadores y es que ese era el premio que arreglaron entre el plantel y la dirigencia en caso de lograr la clasificación, según reveló el tesorero del club Eduardo Zaidensztat al programa Último al arco de Sport 890.



Luego llegó Sporting Cristal y el hecho de superar esa fase le otorgó 800 mil dólares más llegando así a la suma de US$ 3.025.000 en total desde que inició el torneo.



En caso de acceder a la gran final Peñarol sumará a lo ya ganado US$ 2.000.000 si es subcampeón, mientras que serán US$ 4.000.000 lo que sumará si se termina quedando con el título de la Copa Sudamericana.