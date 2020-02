No se alcanzaron los votos y el clásico se fijaría para el miércoles 1° de abril

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sorpresa en el Consejo de Liga que se llevó a cabo en la jornada del jueves. Todo apuntaba a que los votos para que la fecha 4 se cambie con la 6 estaban sobre la mesa, pero al momento de votar esto no sucedió.

Pese a que se precisaba la mayoría simple, fueron solo cinco los votos a favor de trocar las fechas ya que Boston River, Montevideo City Torque, Rentistas, Cerro Largo y Plaza Colonia fueron los que lo apoyaron.

Como consecuencia de esto, la fecha 4 (14 y 15 de marzo) y la fecha 6 (28 y 29 de marzo) quedarán igual de como estaban estipuladas de antemano, con la diferencia de que el clásico no se disputará el 29 y sí lo haría el miércoles 1° de abril.

El dato a tener en cuenta, y que llama la atención, es el hecho de que ni Peñarol ni Nacional terminaron votando a favor de cambiar la fecha entendiendo que era mejor que el clásico se dispute entre semana, aunque se alegó que no se hizo teniendo en cuenta que como los votos no alcanzaban no era necesario votar.

A su vez, habrá que seguir la evolución del tema desde cerca teniendo en cuenta que desde el Ministerio del Interior existe la sugerencia de que los clásicos no se disputen de noche y menos entre semana.