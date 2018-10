Alavés sorprende y desata una crisis Real

Es oficial: Real Madrid está en crisis. El equipo de Julen Lopetegui no ha podido disimular las marchas del técnico Zinedine Zidane y mucho menos de su estrella durante los últimos años, Cristiano Ronaldo. La muestra está a la vista: cuatro partidos sin triunfos y, lo que es peor, sin anotar un solo gol.

La derrota sufrida este sábado en Mendizorroza ante Alavés fue una cuenta más en el collar de tropiezos que está sufriendo la Casa Blanca. Manu García anotó en el quinto minuto el 1-0 para el triunfo de un conjunto de Vitoria que sorprende a propios y extraños, porque no solo ha sido capaz de bajar a Real Madrid (algo que a esta altura parece no tener tanto mérito), sino que lo alcanzó en el primer lugar de la tabla de posiciones, el que comparte también con Barcelona (también marcha a los tumbos), que este domingo jugará su partido por la fecha 8 en visita a Valencia.

El elenco madridista ni siquiera tiene la excusa de haberse guardado algo, porque puso todo lo mejor que tiene y, si el técnico decidió guardarse en el banco a Marco Asensio y a Vinicius fue por elección, aunque los terminó incluyendo para jugar los últimos minutos.

Pero este Madrid no tiene punch. No hay un finalizador de jugadas como Ronaldo, que si no hacía los goles los generaba con remates que permitían rebotes o bien arrastrando marcas. Bale no es el líder futbolístico que pretende Lopetegui y Modric está llamativamente bajo, como si el desgaste del Mundial le estuviera pasando factura. Tony Kroos no es el organizador de juego limpio en la mitad de la cancha y todo ese combo han desbaratado al Madrid.

La crisis comenzó el 26 de septiembre con el 3-0 sufrido en casa de Sevilla, siguió con el 0-0 en el Bernabéu ante Atlético de Madrid en el derby de la ciudad, continuó con la caída 1-0 en Moscú ante el CSKA por Champions y se hizo oficial con esta caída en el País Vasco.

Por suerte para Lopetegui y los suyos, ahora viene el receso por la doble fecha FIFA. Habrá tiempo para trabajar hasta el sábado 20 de octubre, cuando vuelva a jugar por LaLiga en casa ante Levante. También serán dos semanas largas cargadas de críticas. Será una buena prueba para ver que tan duro es el cuero de este Real Madrid pos Zidane-Cristiano.