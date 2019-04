Aire fresco en el Franzini

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Que Defensor Sporting esté ubicado en el último lugar de la tabla de posiciones del Apertura es atípico. El vicepresidente del club, Andrés Fleurquin, el gerente deportivo Nicolás Olivera, el nuevo técnico Ignacio Risso y el capitán Nicolás Correa, están dispuestos a dar un golpe de timón para reencontrarse el fin de semana ante Boston River con la victoria. Los tres primeros colgaron sus zapatos en el club, pero no sin antes compartir equipos en los Uruguayos 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015 siendo referentes. Y en el 2014 ya aparecía un “Coto” Correa, hoy capitán del equipo. Ese año, los violetas, dirigidos por Fernando Curutchet, llegaron a las semifinales de la Copa Libertadores.



No deja de ser llamativo que tres exjugadores violetas estén ocupando hoy puestos de responsabilidad en la institución. Y que a ellos se les sume un excompañero, que hoy es referente y lleva la cinta que el actual vicepresidente supo lucir con orgullo.

“Está muy bueno que exjugadores puedan trasmitir sus distintas vivencias. Tenemos cosas para ayudar al club”, dijo Ignacio Risso, quien asumió como técnico del primer equipo el martes pasado, tras el alejamiento de Jorge Da Silva.



“Desde el día que dejé de jugar, con el curso de técnico ya hecho, tenía un objetivo: dirigir en Primera División”, reconoció Risso, a quien la oportunidad le llegó tras tres años y cuatro meses de trabajo en formativas. “Pero en el club me abrieron las puertas en juveniles y eso me ayudó mucho para estar hoy acá, preparado y conociendo a muchos de los jugadores”, agregó el entrenador, cuyo cuerpo técnico está integrado por Jorge Artigas como ayudante y los preparadores físicos Luis Salsamendi y Nicolás Da Costa.



“Este momento de Defensor Sporting es muy atípico, pero no me hizo dudar ni un segundo en agarrar la conducción porque sé del potencial que hay. Se trata de ajustar determinados detalles para ir en busca de una mentalidad ganadora”, explicó “Nacho”. “Mi meta era dirigir la Primera de Defensor Sporting, ahora es ser campeón”.

Si bien la nueva directiva encabezada por Ney Castillo y Andrés Fleurquin, recién asumió anoche, se tomó en conjunto con Daniel Jablonka la decisión de nombrar a Ignacio Risso. Es que Defensor Sporting no es solo formador de futbolistas, también de entrenadores.



VICE. “Ver esa foto de cuando compartíamos el equipo me dio mucha nostalgia. Armamos un grupo de trabajo impresionante. Somos todos de la casa y conocemos perfectamente el funcionamiento del club. Y creo que eso esta bueno porque esa unión que hay entre nosotros también se irradia hacia abajo. Ojalá el domingo arranquemos con el pie derecho”, dijo Fleurquin, que ha estado muy atareado en estos primeros días.



“Hay muchas cosas para hacer y tenemos la cabeza muy ocupada. La votación fue impresionante, pero es también una responsabilidad muy grande. Y un gran honor, hoy el club es uno solo y está unido a nivel directriz”, dijo “Andy”, quien compartía habitación con Risso en sus épocas de futbolista.

Juntos. Olivera, Risso, Correa y Fleuqurin formados para un partido ante Peñarol en el 2014.

“Que el técnico fuera ‘Nacho’, era lógico, más en este caso en que el gran porcentaje de los futbolistas ya trabajaron con él y lo conocen”, añadió el vicepresidente. “Ver a Defensor tan abajo en la tabla es raro y duele mucho, pero ha pasado con otros equipos mucho más grandes en el mundo. Son momentos y hay que enfrentarlos con mucho trabajo y también con optimismo”, afirmó el excapitán violeta, quien aclaró que las decisiones tomadas fueron con la anuencia de Jablonka.







ESPIRITU. “La foto me dio una gran melancolía y no sólo porque ya no estamos dentro de la cancha. También significa que si las cosas se hicieron bien, ahora podemos estar juntos nuevamente con excompañeros, comandando un club tan importante como Defensor. Creo que está bueno, hay un espíritu joven con muchas ganas de trabajar, revertir situaciones y sobre para manejar el club de la mejor forma. Como ya se venía haciendo hace años, pero siempre hay tiempo para retocar cosas y aggiornarse a lo que es el mundo futbolistico”, afirmó, por su parte, Nicolás Olivera. “Nosotros estamos siempre para apoyar y fortalecer la marca Defensor Sporting”, agregó “Nico”.



“No estamos acostumbrados a pasar una situación de este tipo, por eso hubo cambios, siempre para mejorar. El ‘Polilla’, lamentablemente, con toda su experiencia y su amor por Defensor no tuvo la suerte que todos esperábamos. En el fútbol siempre mandan los resultados y hoy empieza otro camino, con otra idea y otro aire”, finalizó el ídolo de la banda Marley.

CAPITÁN. “Compartí con ellos dentro de un vestuario y sabía que tarde o temprano iban a ocupar un cargo importante dentro del club. Creo que nunca le fallé al club, pero hoy siento una mayor responsabilidad, porque los conozco, se lo que quieren y a lo que apuntan. Y hacia dónde quieren ir: hacer al club cada vez más grande”, aseguró mientras tanto Nicolás Correa.



“‘Nacho’ enfrenta hoy un gran desafío como técnico, y nosotros tenemos que acompañarlo para demostrar que podemos salir de este momento, con trabajo y la mentalidad ganadora que siempre tuvo él como jugador y ahora tiene como técnico”.



“Ya le veía pasta de técnico. Era un técnico dentro de la cancha, de esos que ayudan al entrenador. Sé lo que quiere y tiene todo nuestro apoyo. Conoce mucho al club y a los jóvenes y eso le da un plus muy importante porque sabe lo que pueden dar”, finalizó el “Coto”.

risso "Hay que hacer cosas, no esperar a ver qué pasa" “Siempre tiene que haber una distancia mínima con el jugador, porque uno va a tener que tomar decisiones que no les van a gustar. Pero no tiene nada que ver la amistad, si te preparaste para ser entrenador tenés que tomar decisiones, aunque sean duras. Hay que hacerlo por el bien del grupo”, explicó Risso sobre su función.

“Hay que transmitir mucho, a nivel de energía por ejemplo. Transmitir en distintos tonos para buscar la reacción en el jugador y puedan cambiar las cosas, aunque siempre con respeto. Los técnicos tenemos la posibilidad de cambiar las cosas, por ejemplo en el entretiempo. Para lograr que el equipo reacciones, y salga como una máquina, en una charla no hablo como estamos conversando nosotros. Hay que motivar y llegarle al jugador. Son todos diferentes y hay que saber como hablarles para hacerlos reaccionar, pero siempre con firmeza. Como los conozco tengo ese plus”, agregó.

“Busco que el equipo sea intenso y tome la iniciativa. tenemos que hacer que pasen cosas, no esperar a ver qué pasa”, contó sobre lo que espera del equipo. Sabe que debe defender como marca la historia violeta, pero aprovechar a su vez a los buenos jugadores. “Tenemos que tener mucho orden y hacer mucho daño en ataque. Hay que sacarle el jugo a los futbolistas”, finalizó el papá de las mellizas Camila y Juliana, de diez años. Ambas están felices con su ascenso de su padre.