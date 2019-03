AIFA reclama ser la única habilitada para integrar el Consejo y votar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Dr. Gumer Pérez se presentó este miércoles en la AUF en representación de la Asociación Inclusiva de Futbolistas Asociados (AIFA) y anunció que el jueves se presentará al Congreso de la AUF para ejercer su voto una representación de dicha asociación, ya que entiende que es la única habilitada para hacerlo.

"La única asociación de futbolistas que tiene personaría jurídica es AIFA y en el estatuto de la AUF está muy claro que solamente pueden votar en el nuevo Congreso aquellas asociaciones que cuentan con personaría jurídica", indicó Pérez en declaraciones a VTV. Esto ocurrió un día antes del acto eleccionario que tendrá a Óscar Curutchet y a Ignacio Alonso como candidatos al sillón presidencial luego que Carlos Ham bajara su postulación.

El lunes la AUF, en base a fundamentos jurídicos y al antecedente de que la Asociación de Futbolistas Uruguayos (AFU) ya había participado activamente del Congreso y solo puede haber una representación de jugadores, había rechazado la petición de AIFA de ser parte del Congreso. Además, explicó que AIFA "no representa a todo el colectivo de jugadores registrados en AUF".

Sin embargo, AIFA esgrime que AFU no tiene personería jurídica y eso la inhibe de participar del Congreso y, obviamente, votar por el presidente. "El escrito jurídico que presentamos a la Comisión Interventora, queda expresamente en evidencia que AIFA es la única asociación de futbolistas que tiene la personaría jurídica expedida por el MEC y por ende a quien le corresponde votar en el Congreso. Existen argumentos más que válidos para que integre el Congreso. La otra asociación de futbolistas no cuenta con personaría jurídica y no puede ejercer el derecho a voto", sostuvo Pérez, quien advirtió que la AUF "se expone a recibir las sanciones de la ley vigente en el país. Mañana al Congreso se van a presentar los nueve dirigentes de AIFA, más dos delegados que serán elegidos para hacer válidos los once votos que le corresponde a los futbolistas. Si vota la otra asociación sería una violación grave al estatuto”.

Los 11 votos de los futbolistas pasan entonces a tener una gran importancia, porque por lo que ha trascendido AFU se los daría a Alonso, en tanto AIFA tiene previsto otorgárselos a Curutchet.