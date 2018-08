Agustín Rogel tiene nuevo equipo

A Agustín Rogel se le venció el contrato con Nacional, no renovó y su destino estaba en Europa. Pese a que escuchó diferentes ofertas, el zaguero terminó recalando en el fútbol ruso para jugar en el Krylya Sovetov.

El equipo, que es de la ciudad de Samara, ascendió para esta temporada desde la Segunda División a la Premier League de Rusia y hasta el momento no ha tenido un buen rendimiento. El nuevo equipo de Rogel se ubica penúltimo con tres derrotas, un empate y un triunfo en el arranque de la temporada y se ubica en puestos de descenso directo.

Para el uruguayo es la primera experiencia en el fútbol europeo y expresó: "En el equipo fui recibido de manera amistosa y familiar. Parece que hubiera estado en el equipo hace mucho tiempo. Como antes no jugaba en ningún lado, excepto en mi Uruguay natal, no podía imaginarme cómo entrenaría y me comunicaría con los jugadores, Pero Alex (Alexey Vezerov, traductor del club) siempre está cerca de mí y con su ayuda entiendo fácilmente las solicitudes y las instrucciones de los entrenadores, no surgen problemas".

"Antes que nada, Alex me enseñó las principales palabras que utilizamos en el campo: "avanzar", "derecha", "izquierda", "volver". También me dio un diccionario con las principales frases utilizadas en la vida cotidiana. Por cierto, no me gusta que no haya casi ninguna posibilidad en Uruguay de estudiar ruso. El lenguaje es muy complicado, otras letras, otras palabras", afirmó el zaguero en una entrevista con la prensa del club.

El zaguero también afirmó: "Diego Godin es mi punto de referencia no solo en el campo de fútbol, ​​no solo como defensor, sino también como persona, su mentalidad y espíritu de lucha. Realmente estaré encantado de ir al "Samara Arena", Uruguay jugó contra Rusia en el Mundial".

A su vez, ahora tiene varios compatriotas en el Rusia, aunque con Mauricio Pereyra lo une la pasión por Nacional. "Espero ver pronto a Mauricio Pereyra, que juega en Krasnodar. Definitivamente tengo cosas que preguntarle, aunque no nos conocemos personalmente. Ahora quiero debutar como miembro de los "Wings" y en un estadio maravilloso, que ahora es mi hogar".