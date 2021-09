Agustín Álvarez Martínez hizo todos los méritos para continuar como titular

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Entre hoy y mañana Óscar Tabárez preparará y confirmará el equipo que saldrá a la cancha para enfrentar a Ecuador en el cierre de esta triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Pero hay algo que cae por su propio peso, y es la titularidad de Agustín Álvarez Martínez. Por lo que demostró en la cancha, por lo dijo el maestro públicamente sobre su rendimiento y por el momento que está atravesando el canario, a quien se lo nota con confianza y que todo le sale.

Actualmente es el goleador de la Copa Sudamericana -donde Peñarol enfrentará a Athletico Paranaense por las semifinales a partir del 23 de septiembre-, debutó en la Celeste con apenas 20 años y demostró no pesarle esa situación. A tal punto que tiene una estadística similar a la de Luis Suárez y Edinson Cavani, cuando los salteños tenían la edad del canario.

¿Qué demostró Álvarez Martínez en la cancha? Que tiene gol, que tiene movilidad, que es capaz de generar espacios para sus compañeros y que genera buenas sociedades, como las que hizo con Brian Rodríguez y Giorgian De Arrascaeta, con quienes se entendió a la perfección.

“Le pega bien a la pelota, tiene técnica, si se le agrega que es todo alegría y positivismo, todo cierra. Me parecía que era el momento de probar y que no tenía mucho para perder... Podía ser que no estuviera a la altura y lo cambiaba, pero pasó lo otro. Empezamos a ganar un jugador más”, comentó Tabárez tras el triunfo 4-2 frente a Bolivia.

El partido del jueves contra Ecuador será una evaluación más arriba para Álvarez Martínez, pero en Uruguay ya pocos hablan de las ausencias de Cavani y Suárez. Lo positivo es que la Celeste ganó un futbolista más para la rotación en ofensiva pensando en la anhelada clasificación a Catar. Eso sí, Maximiliano Gómez -el recambio natural de los salteños- parece empezar a perder pie en el plantel, tras haber sido titular contra Perú, en un encuentro donde Uruguay no contó con las sociedades que sí tuvo ante Bolivia.

Y todavía falta Darwin Núñez, un jugador del gusto de Tabárez, que ya ha demostrado sus credenciales en la Celeste, pero que las lesiones lo han mantenido al margen en la selección.



El canario es muy joven aún, tiene mucho para perfeccionar y apenas un año jugando en Primera, pero como él mismo publicó en un tuit, no lo despierten de este sueño.