Aguiar está agradecido y hablará con su familia para decidir si refinancia la deuda

Luis Aguiar, que ya había escrito un mensaje de despedida agradeciendo a sus compañeros y a los hinchas tricolores por el trato dispensado, ratificó que tenía muchas ganas de quedarse en Nacional.

En diálogo con Tirando Paredes (1010 AM), Aguiar reiteró que le tomó por sorpresa la decisión de la dirigencia de no renovar el vínculo. "Sí, me sorprendió por las ganas que tenía de quedarme. Igualmente, agradezco al presidente de Nacional la delicadeza que tuvo de llamarme".

El mediocampista insistió que tenía sensaciones extrañas porque "quería seguir, pero no se dio. Gracias a la hinchada por el trato recibido".

En lo que refiere a la deuda que el club mantiene por el atraso en el pago de los haberes, Aguiar admitió que no tiene una posición tomada. Además, subrayó que no hay una postura colectiva. “No sé quién va a refinanciar o no, porque eso es personal. No sé qué voy a hacer. Todos los casos son diferentes, en el mío hablaré con mi familia y veré que hago”.