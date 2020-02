Aguerre rompió el silencio y dio sus explicaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

W ashington Aguerre decidió hablar sobre lo que pasó en el partido frente a Nacional. Se siente agradecido con Cerro Largo y quiere seguir en el club porque siente que aún tiene mucho para darle



. -¿Cómo han sido estos días en Artigas?



-Un poco complicados, sobre todo por la repercusión que tuvo el partido y que no ha sido nada bueno para mí.



-Con el paso de la semana, ¿cómo ves lo que pasó? ¿Seguís pensando lo mismo que cuando terminó el partido?



-Sigo pensando en el partido, obvio. Tengo los momentos en mi cabeza. No son para nada buenos pero ahora con el apoyo de mi familia, de mi representante y de mis compañeros, estoy más tranquilo.

-¿Pero qué pensás respecto a las dos jugadas que te costaron las amarillas?



-En la primera amarilla, que según me dijo el árbitro fue por hacer el festejo hacia la hinchada del otro cuadro, yo no lo hice con intención de provocar ni generar ninguna violencia. Pero ellos lo tomaron de esa manera, seguramente por lo que había pasado el año pasado justo con Nacional. Esta vez no fui con ninguna intención, pero los árbitros tienen su punto de vista y yo ya no puedo hacer nada.

-¿Crees que fue un poco como dice el dicho, cría fama y échate a dormir?



-Sí, eso está clarísimo. Me juzgaron teniendo en cuanta lo del año pasado y porque era con Nacional. Porque en los demás partidos nunca tuve un problema. Pero se reinsertó la polémica. Desde mi punto de vista yo no provoqué a la hinchada del otro cuadro.



-¿Cuándo habías decidido hacer el mismo festejo imitando el que hace Haaland en el Borussia Dortmund?



-Ya lo tenía en mente, pero no con intención de provocar a nadie.

-¿Pero lo tenías pensado para el partido con Nacional o para cualquier otro juego?



-Lo hice más que nada con el sentido de amor y paz con la gente de Nacional. Si hubiera gritado el gol hacia la tribuna de Nacional iban a pensar y a decir que estaba provocando. Sentarme y hacer esa posición de yoga no era para provocar, pero los árbitros y muchos de los que estuvieron presentes interpretaron que era una provocación.



-¿No pensaste hacerlo pero de espaldas a la hinchada?



-Pero ahí está el tema. ¿Por qué si estoy de frente a la hinchada de Nacional estoy provocando y si estoy de espaldas no? Eso ya esta en la forma que cada uno quiera interpretar las cosas. Y yo no puedo hacer nada, no puedo meterme en la mente de la gente para que entiendan mi punto de vista. Yo ya había empezado a hacer un tratamiento con la psicóloga mucho antes de que comenzara el campeonato y me venía sintiendo muy bien. Y durante el partido también me sentí muy bien. Pero todo lo que sucedió me jugó en contra.

-¿Por qué habías comenzado el tratamiento con la psicóloga?



-Porque sentía que tenía algunos aspectos que mejorar. Como el tema de ser muy impulsivo y también para poder controlar mis emociones. Porque sentía que eso me estaba jugando en contra y lo quería mejorar. Empecé al tratamiento y me está haciendo bien.



-Pasemos a la jugada del penal, ¿qué pensaste cuando la viste por televisión?



-No he visto nada hasta el día de hoy. Solo hablé con mi representante y más nadie. En la cancha fue un momento, una jugada en que me sentí solo. Lo vi mano a mano conmigo a Castro, cerré los ojos y me tiré. Tuve la mala fortuna que terminó en penal y expulsión.



-Pero saliste como un karateca...



-Sí, si, obvio. Pero no fui con intención de hacerle daño al jugador. Fui a intentar impedir el gol. En ningún momento quise lastimar al jugador del cuadro rival ni dejar a mis compañeros con diez, más como se estaba dando la situación en el partido.

-¿En serio estabas decidido a no regresar a Cerro Largo?



-Sí, la verdad ya venía aguantando muchas cosas. En lo deportivo, con las hinchadas de los rivales siempre en contra. A los jueces en contra y a la prensa también. Ya venía aguantando muchas cosas y cuando me sacaron la tarjeta roja salí con la intención de dar un paso al costado. Creí que ya no estaba siendo útil para el equipo por todo lo que ya había pasado antes. Y más ahora con el plus que le dio la prensa a todo esto y todo lo que se generó.



-Sé que ante la posibilidad de que te rescindieran el contrato hubo varios equipos interesados en vos, ¿por qué quisiste quedarte en Cerro Largo?



-Yo siempre fui agradecido al club Cerro Largo por todo lo que me han dado. Y no podía salir por la puerta de atrás. Tengo mucho para darle al club y no podía irme así.



-En estos días, ¿te sentiste apoyado por tus compañeros?



-Me han llamado y me han pasado mensajes desde el primer momento, siempre apoyándome. Ellos se ponen en mi lugar y entienden que no hubo ningún gesto hacia la hinchada del otro cuadro. Me siento arrepentido por toda esta situación porque no favorece a mis compañeros ni al club Cerro Largo. Por hacerlos pasar por este momento reiterativo.



-¿Pero no saliste del grupo de Whatsapp de jugadores?



-No, del único grupo que salí fue del de los técnicos. Con los jugadores seguí teniendo contacto hasta que hablé con Ernesto (Dehl) y mi representante para ver que solución íbamos a tomar.

-¿Te quedaste conforme con esa conversación con Dehl?



-Sí, sí, sí. Tuvimos una charla muy positiva. Los dos sabemos bien lo que pasó adentro del vestuario, pero es como siempre digo lo que pasa en la cancha y en el vestuario tiene que quedar ahí. Él tomó una decisión en caliente y yo también, pero cuando enfriamos las cosas y las cabecitas estaban más tranquilas pudimos hablar con más calma.



-Y con Danielo, ¿hablaste?



-No, todavía no me he comunicado con él.



-Esa conversación va a estar brava, ¿no?



-Veremos...ahora Ernesto (Dehl) se va a comunicar con él y esperaremos a ver cuál es el punto de vista que tiene.



-¿Crees que hay alguna posibilidad de que Danielo diga que no quiere que vuelvas?



-No, no tengo ninguna duda que Danielo quiere que yo vuelva al club. Son momentos que pasan en el fútbol y no podemos tirar todo por 90 minutos, por lo que pasó en un momento. Esto sigue y yo tengo mucho para darle al club. Muchos para darle a Ernesto (Dehl) y a Danielo (Núñez).



-¿Cómo te imaginás esa charla con Danielo que estaba tan enojado?



-Bien, va a ser una charla tranquila. Lo conozco hace tres años a Danielo, es una persona con la que uno puede sentarse a conversar tranquilamente sin ningún problema. Él también tuvo su reacción en caliente después del partido, pero creo que me va a entender y vamos a llegar a un acuerdo para que todos salgamos beneficiados de este problema.

-Con todo lo que ha pasado, ¿no sería mejor que no jugaras más contra Nacional?



-No, si hiciera eso le estaría dando de comer a la gente. No puedo dar un paso al costado sólo con Nacional. Creo que a lo que pasó ahora la prensa y la gente que habló de mí le dio color.