Afirmarse en la Anual es la meta tricolor

Nacional no visitaba el Estadio Olímpico desde finales de la década del 80 y en menos de un año lo hará dos veces. Esta tarde, a partir de la hora 15.00, los tricolores enfrentarán nuevamente en el Cerro a Rampla Juniors, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita seguir como líder sin inconvenientes en la Tabla Anual y como primero en la Seria A del Torneo Intermedio, posición que al día de hoy comparte con Cerro, aunque con una mejor diferencia de goles (+10 a +4), teniendo en cuenta las goleadas albas 4-1 a Wanderers en el Parque Viera y 5-0 a Racing en el Estadio Centenario.

Alexander Medina no podrá contar con Gino Peruzzi, quien ya viajó a Argentina y no forma más parte del plantel tras vencerse su préstamo desde Boca Juniors. Además, el entrenador tricolor no tiene a la orden a Matías Zunino, quien llegó a las cinco amarillas contra “La Escuelita” el miércoles pasado, ni tampoco tendrá a disposición seguramente a Jorge Fucile, quien se está recuperando de una lesión que lo marginó de los últimos encuentros.

Todo hace indicar que “Tata” González ocupará el lateral derecho, más allá de que el exfutbolista de la selección tenía alguna molestia. El juvenil Armando Méndez, que todavía no debutó en Primera División, es otra de las posibilidades.

En principio, el resto del equipo no tendría grandes novedades y seguirían los mismos que golearon a Racing.

Frente a los tricolores estará el equipo que dirige Julio Fuentes, de campaña sumamente irregular y que está última en la Tabla Anual, con apenas 16 puntos producto de sólo cuatro triunfos y cuatros empates.