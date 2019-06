Afirman que Casal "compró" a Cerro una deuda de 3 millones de euros del Murcia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pasado jueves 6 de junio, el club español Real Murcia, que se encuentra enfrascado en una carrera contrarreloj para evitar ser liquidado a fin de año, anunció que se había llegado a "un acuerdo con el Club Atlético Cerro, segundo mayor acreedor concursal" de la institución. La noticia se publicó cuatro días antes de que los funcionarios de formativas del equipo albiceleste resolvieran un paro por siete meses de atrasos en el pago de sueldos.

La deuda, según los medios locales La Verdad y La Opinión de Murcia, alcanzaba los casi cuatro millones de euros y correspondía a la contratación de futbolistas uruguayos para la temporada 2007/2008, pero correspondían a una deuda con el empresario Francisco Casal. En el artículo de La Verdad, incluso, se informaba erróneamente que Casal "estaba al frente” del club uruguayo en ese momento.



Por esa época, además de Iván Alonso que ya estaba en el club, habían desembarcado en el Murcia tres futbolistas representados por Casal: Fabián Carini, Mario Regueiro y Pablo García. Mientras el primero arribó al club en condición de libre, los otros llegaron a préstamo del Valencia y el Real Madrid, respectivamente.



Entonces, ¿por qué el Murcia afirmó que la deuda era con Cerro? Miguel Sejas era entonces el presidente del albiceleste, luego de ser consultado por Ovación leyó el artículo de La Verdad y no se sorprendió. "No recuerdo el caso de Fabián Carini, pero era común que el Grupo Casal fuera el dueño de los derechos económicos de los jugadores, que al negociarlos salieran de un club con el que tuvieran amistad”, afirmó.

Los uruguayos del Murcia en la 2007/2008: Carini, Alonso, Regueiro y García. Foto: Pepe Valero.

En este sentido, reconoció que “algunos pases salieron de Cerro, recuerdo el de Joaquín Boghossian, cuyos derechos económicos eran del grupo. Incluso tuvimos que ir a declarar a la DGI en un momento por lo de Boghossian, cuando Casal estaba siendo investigado y dijimos que los derechos económicos no eran de Cerro, sino de Casal", explicó. Y añadió que ese procedimiento “era común en aquel tiempo y sigue siéndolo hoy", agregó.



Ovación se comunicó con José Manuel Sánchez, director de comunicación del Real Murcia, quien dijo que “al principio la deuda estaba acreditada con Cerro” y luego “Cerro le vendió la deuda a Casal”, aunque en los registros el crédito concursal era del club.

“Se ha llegado a un acuerdo donde existe una quita para la viabilidad del club. Te hablo de cantidad sin saber, se llega a un acuerdo donde se reduce una cantidad… Se reducirá un 50%, se hará esa cantidad en distintos pagos, no lo sé… Al 31 de diciembre, cuando nosotros entregamos la documentación a la jueza, ella ve que llegamos a distintos acuerdos con todos nuestros acreedores concursales y no liquida al club”, explicó el murciano.



La actual presidente de Cerro, Graciela Castro, negó que bajo su mandato se haya hecho algún tipo de negociación con el Murcia por este tema y afirmó a Ovación que se está “en averiguaciones” para saber qué fue lo que ocurrió, luego de enterarse de esta situación por “versiones de prensa”.



Según Sejas, "seguramente en esa época aún no estaba el TMS, porque ese sistema obliga a mandar el dinero de un pase a la cuenta oficial del club".



Ovación intentó sin éxito comunicarse con el entorno de Casal para conocer más de este tema.