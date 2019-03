¿Afecta la seguidilla?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego López llegó a Uruguay con un libreto que cambió la forma de jugar de Peñarol. Plasmó un estilo que el club no tenía y que iba variando según el entrenador de turno.

Los resultados hicieron tambalear el proyecto, pero el Consejo Directivo se puso firme y bancó al “Memo” en los momentos más duros del 2018 obteniendo luego el mejor resultado: el bicampeonato.

Se pasó raya y el expreso pedido del director técnico fue mantener el plantel con el objetivo de dominar en el fútbol local e intentar hacer un buen papel en la Copa Libertadores de América.

En medio de todos esos pedidos que se cumplieron, porque solamente se fueron dos jugadores que tuvieron su reemplazo, estaba la preparación física y en eso, Peñarol cuenta con un profesional Clase “A” como el “profe” Alejandro Valenzuela.

Pretemporada en Miami en un centro de primer nivel internacional, algunos amistosos y a jugar.

La actividad oficial comenzó con el clásico de la Supercopa que el aurinegro perdió en los penales luego de dominar todo el partido.

Después vino el debut en el Torneo Apertura y el carbonero tuvo una racha de cuatro triunfos en la misma cantidad de presentaciones, pero con un aliciente: siempre fue muy superior a sus rivales.

El 7 de marzo en Ecuador, a 2.800 metros de altura, vino el debut en la Copa Libertadores ante Liga de Quito, que ganó 2-0, pero Peñarol dejó un mensaje: supo ser competitivo ante un duro rival que se preparó para pelear este certamen.

El domingo, el equipo de Diego López tuvo el primer traspié en el Apertura tras perder con Wanderers 2-0 en el Estadio Centenario cerrando así una seguidilla de cinco encuentros en 14 días.

¿Cansancio? Fabricio Formiliano dijo que “algunos nos sentimos un poco cansados. En lo personal esa sensación la sentí en el segundo tiempo el otro día y eso puede afectar, pero todo depende de la rotación y de cómo lleguemos a cada partido”.

Fabián Estoyanoff por su parte, fue un poco más allá y trató de analizar una problemática que, según contó, “es algo que viene desde siempre y por ahí acá se utiliza bastante como discurso. No sabría contestar bien el por qué y cuál es la causa, porque a mi me tocó jugar en Europa y allá tenés Liga, Copa del Rey, UEFA, Champions League, viajes, vuelos, vas de acá para allá y siempre juegan los mismos prácticamente. El cansancio no se nota. Capaz es algo más psicológico que otra cosa, por eso también digo que deberíamos analizar todo a la hora de ver cómo se encara esta situación”.

Las palabras de los futbolistas dan a entender que ellos saben y son conscientes del tema, pero cada vez más se trabaja para poder competir al mismo nivel en la doble competencia.

En ese sentido, Peñarol apuntó bien y apostó a mantener el plantel, a prepararlo de la mejor manera posible y conseguir resultados.

En esa racha de cinco partidos en 14 días, el equipo de Diego López ganó tres encuentros y perdió dos.

Ahora, tras el partido con Racing, vendrá Boston River y jugará cinco encuentros en 15 días entre Torneo Apertura y Copa Libertadores de América.