La AFA envió un reclamo a la Conmebol por el arbitraje en la Copa América

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La semifinal entre Brasil y Argentina tuvo jugadas polémicas que el árbitro Roddy Zambrano no sancionó y desestimó la asistencia del VAR, por lo que el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia envió un comunicado a la Conmebol expresando sus reclamos y molestias ante circunstancias que pasaron dentro y fuera de la cancha.

01 Nota AFA by ElPaisUy on Scribd

En uno de los reclamos, Tapia se refirió al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro: "Concretamente, la imprudencia en la designación arbitral generó un evitable ambiente previo al encuentro, agravado por la presencia del presidente de Brasil Jair Bolsonaro en el Estadio Mineirão de Belo Horizonte, que no paso inadvertida para jugadores, dirigentes y para público en general, ya que fueron evidente sus manifestaciones políticas durante el desarrollo del juego, no pudieron dejar de mencionar que en el entretiempo dio una verdadera vuelta olímpica por el estadio".

También se dirigió al Presidente de la Comisión de Árbitros de Conmebol, Wilson Seneme y al árbitro designado para el partido, Roddy Zambrano: "Es que el Sr. Wilson Seneme, al igual que Roddy Zambrano, tampoco goza de antecedentes positivos en ejercicio de su cargo, lo que surge de innumerables antecedentes, ya sea durante la Copa América o las distintas competencias organizadas".

Asimismo no dejó de lado al VAR: "Sin duda que no fue una decisión fácil acompañar a la Conmebol para que se implemente el VAR, porque más allá de la transparencia que significa contar con la herramienta tecnológica, no son pocas las voces críticas que niegan el VAR porque atenta contra la dinámica del juego y lo desvirtúan".