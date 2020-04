Advíncula: el penal a Muslera y la camiseta que Modric le negó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luis Advíncula conversó con Yoshimar Yotún en un vivo de Instagram organizado por la Federación Peruana de Fútbol. En la charla el lateral del Rayo Vallecano se refirió al penal que remató ante Fernando Muslera en la Copa América del año pasado. Y también reveló que Modric no le quiso cambiar la camiseta en un amistoso que Perú le ganó a Croacia en 2018.

Ambos futbolistas peruanos conversaron básicamente sobre la selección de su país y estuvo sobre la mesa la tanda de penales ante Uruguay en las semifinales de la Copa América 2019. Advíncula fue el cuarto en rematar en dicha tanda y recordó sus sensaciones cuando se enfrentó a Muslera. "Tenía que ir con toda la fuerza, aunque por dentro estaba tembleque. Nunca vi a (Fernando) Muslera, solo vi la pelota y pateé fuerte", recordó.

Reveló que ver a sus compañeros patear primero le dio confianza y bromeó sobre el asunto. "Cuando me vieron a mí caminando para ir a patear, todo el Perú se quería matar. Seguro que el 80% del Perú se tapó los ojos y no quería ver. El otro 20% era mi familia. Luego me dijeron 'siempre confié en ti'", relató riendo.

Luego Advíncula cambió de tema y se refirió a algunas curiosidades, entre ellas reveló que no le gusta cambiar camisetas con los rivales por miedo a ser rechazado, tal como le sucedió con Luka Modric tras un amistoso en el que Perú venció Croacia por 2-0. "Le pedí su camiseta a Modric, pero me dijo que no. Me contó que Raúl Ruidíaz le había pedido. Tengo dos camisetas de James y una de Mbappé. No me gusta intercambiar camiseta, por si me rechazan", admitió.