Adolfo Lima: "Creo que vamos a poder mantenernos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras la victoria conseguida frente a Danubio en el María Mincheff de Lazaroff, el plantel de Cerro Largo emprendió inmediatamente el regreso a Melo. Pararon en Mariscala para cenar como suelen hacer cuando juegan en Montevideo, y siguieron viaje.



Llegaron pasada la medianoche, pero el esfuerzo valió la pena. Con el triunfo ante los de la franja los arachanes se mantuvieron en lo más alto de la tabla anual, a pesar de que sus dos cercanos perseguidores, Nacional y Peñarol, también arrancaron con sendas victorias el torneo Clausura.



“Sabemos que tenemos que estar viajando, pero nunca lo ponemos como excusa. El que juega en Cerro Largo sabe lo de los viajes. Estamos bien y tranquilos”, dijo Adolfo Lima, el autor del primer gol ante Danubio, minutos antes de comenzar el entrenamiento que realizaron ayer por la tarde otra vez en cancha sintética porque los campos siguen complicados tras las intensas lluvias que cayeron en Melo.

“Ganamos la primera final del Clausura. Todavía tenemos muchas por delante, pero como grupo nos propusimos en estas primeras tres fechas sacar los nueve puntos para seguir estando arriba y ver si la tabla se puede partir un poco. Queremos ir partido a partido y sumando de a tres”, explicó el volante, que nació en Melo hace 29 años. Y que vive actualmente su tercera etapa defendiendo al conjunto arachán.



“En Cerro Largo he jugado reiteradas veces y siempre me ha ido bien. La última vez que estuve jugamos Copa Sudamericana. Estoy contento por lo que estamos viviendo en el departamento: cada fin de semana es una gran alegría. Una fiesta enorme. Me pone feliz más que nada por mi familia que cada 15 días me puede ir a ver a una cancha”, dijo quien debutó a los 16 años en Cerro Largo jugando en la B. Pero en Primera División lo hizo en Juventud de Las Piedras, de la mano del “Ronco” Luis López. “Fue en un partido contra Nacional en el estadio Charrúa”, recordó.

EL EQUIPO. “Lo mejor que tiene Cerro Largo es el equipo. Es un grupo humilde y trabajador. Que siempre está preparado y cuando estás afuera siempre estás sumando. Este es uno de los mejores grupos de mi carrera. Hoy estoy contento y feliz con esta gente linda. Disfrutando cada día porque esto pasa rápido”, explicó, intentando buscarle una razón a la gran campaña que vienen haciendo en la temporada.



“Creo que vamos a poder mantenernos. Sabiendo que si sumamos siempre de a tres vamos a ser campeones uruguayos. Aunque sabemos que es difícil y tenemos rivales directos que son durísimos como los grandes. Vamos partido a partido viviendo lo lindo que es esto”, afirmó ilusionado.



En el torneo Apertura Cerro Largo jugó más de local, y siguió haciéndose fuerte en su casa, algo que ya había comenzado el año pasado en Segunda División. Pero ahora, en el Clausura jugarán más partidos afuera que en el Ubilla. “Es cierto, pero analizando los rivales que nos tocan, los que vamos a jugar de visitante proponen muchísimo. Y nosotros nos sentimos mejor, más cómodos, con los que proponen. Nos gusta que nos propongan como Danubio, por ejemplo”.

A propósito de Danubio, casi les empata al final, lo que hubiera hecho que Nacional los alcanzara en la punta de la tabla acumulada. “Se complicó pero más por errores nuestros que por virtudes de ellos. Nosotros ganado 2 a 0 les entregamos mucha cancha, mucho espacio y nos complicamos solos. Podíamos haber terminado más tranquilos el partido. Pero, como dijimos después en el vestuario, a veces hay que ganar así. No siempre se puede ganar jugando bien o haciendo las cosas bien”.



Su pase sigue perteneciendo a Unión San Felipe de Chile, que lo dio a préstamo en varias oportunidades. A fin de año finaliza su contrato con el club chileno. “Hace siete años que pertenezco al club, pero nunca tuvieron problema para darme a préstamo. Son buenas personas y tengo una buena relación con el presidente. Y eso es importante”.

ARABIA. Entre 2015 y 2017 Lima jugó en el Al-Wehda de Arabia Saudita. “Me llevó Juan Jacinto Rodríguez. Al principio costó un poco por el idioma y las costumbres. Todo era totalmente distinto. Incluso cuando allá era de día acá era de noche. Todo complicado. Pero gracias a Juan Jacinto, que me ayudó mucho, me pude adaptar. Luego ellos se tuvieron que ir desgraciadamente, pero yo seguí y renové contrato. Incluso me hice amigos, que mantengo algunos hasta ahora. Hoy reconozco que fue una experiencia hermosa”, relató.



En esas dos temporadas en Arabia estuvo solo seis meses con su familia y el resto solo. “Al principio estuve un año solo, luego llevé a mi familia y después volví solo por seis meses más. Fue bravísimo porque tengo dos hijos. Costó pero el sacrificio valió la pena porque allá se pagan cifras muy superiores. Hice mi casa, donde vivo hoy con mi familia y me pude hacer otra en la playa”.

Hoy reconoce que está pasando uno de sus mejores momentos. “Con la madurez y el recorrido uno aprende muchísimo y luego lo puede plasmar adentro de un campo de juego. A los 29 años y habiendo debutado muy joven he sumado muchísimo. Hoy sé cuándo atacar y cuándo cuidar la pelota. Y he aprendido a controlar la ansiedad, porque hay momentos en que los nervios te llevan a cometer equivocaciones. Me pasó antes: era muy apresurado. Con los años cambiás y vas aprendiendo, te van enseñando otros jugadores”.



Sin embargo, aseguró entre risas que todavía no cumple con el papel de enseñarle a los más jóvenes. “Acá en Cerro Largo son muy receptivos, pero todavía me falta para eso. Estoy aprendiendo cosas todavía”, dijo.

CARNAVAL. Hoy Adolfo es padre de dos varones: Faustino de siete años y Lorenzo de tres. Conoce a su esposa desde los seis años. “Me contaron que un tío mío me decía que esa nena iba a ser mi novia y después fue así”, recordó.



Los dos pequeños se conocieron porque sus familias salían juntas en una comparsa en el carnaval de Melo. “Pero después perdimos contacto. Años después nos empezamos a escribir por las redes sociales, hasta que en un momento tuve que proceder, je. Porque nos escribíamos pero dudábamos mucho. Y entonces rompimos el hielo. Y empezamos a contarnos todo. Ella se había recibido de enfermera. Ahí empezó todo y no terminó más. Vamos para once años que estamos juntos”, contó. “Tengo enfermera en casa, me da los inyectables y todo. Al final terminé ganando. Je”, añadió.



Cuando termine contrato, en diciembre con el club chileno al que pertenece, espera tener la oportunidad de volver a salir. “Mi idea es volver a salir al exterior. Ya lo analizamos con la familia. Ver qué propuestas hay y si sale algo bueno poder irme, sobre todo por mis hijos”.