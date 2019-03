Adiós a la mesa chica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La selección argentina arrastraba una vieja costumbre en procesos anteriores que Lionel Scaloni se encargó de dejar a un lado: la mesa chica.



Desde su llegada al seleccionado albiceleste, el almuerzo y la cena ya no se hacen más en mesas separadas y ahora, es con todos los jugadores juntos en una mesa larga.

Mesaza de selección. Sin diferencias ni divisiones internas. “Desde que llegó este cuerpo técnico todos esos detalles se vieron, se cambiaron. Hay muchas reglas para que el grupo esté en armonía, que crezca, que se lleve bien. Es importante esa unión afuera de la cancha para después tenerla adentro”, dijo Lautaro Martínez a ESPN.

El jugador del Inter de Milán no hizo más que confirmar lo que ya se estaba filtrando en fotos y que muchos lo marcaban en las redes sociales: la mesa chica ya no corre más.



“Cada uno habla con el que quiere y estamos todos juntos. No hay problema. Salen un montón de charlas dentro del almuerzo o la cena”, le expresó Nicolás Tagliafico a TyC Sports, enumerando varias de las ventajas de la regala implantada por la nueva conducción del equipo albiceleste.

El actual jugador del Ajax de Holanda también hizo referencia a la relación con Lionel Messi y contó que “no es difícil lograr que sea uno más del plantel Messi, pero a veces la imagen de Leo genera eso. Qué hace, dónde está, con quién habla. Pero es uno más. Hoy en día está todo el equipo en la misma mesa, nos sentamos todos juntos y cada uno habla con quien quiera. En ese sentido tratamos de acoplarlo, que seamos todos un gran grupo. Cualquiera puede hablar con Leo tranquilamente”.

Sin lugar a dudas que es un paso particular para la nueva selección de Argentina en la que muchos históricos ya no están, hay una gran renovación y las baterías apuntan a la Copa América de Brasil, el gran desafío de Lionel Scaloni al frente de este seleccionado.



Lo cierto es que el director técnico empezó a hacer valer su condición e impuso reglas.: le dijo adiós a la mesa chica.

La albiceleste enfrenta a Venezuela



El equipo de Lionel Scaloni enfrentará hoy a Venezuela en el Wanda Metropolitano de Madrid a la hora 17:00. Jugará con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Gabriel Mercado, Juan Foyth, Lisandro Martínez; Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Gonzalo Martínez.