En qué actuó el VAR en la final del Torneo Clausura entre Peñarol y Nacional

Tres años después la tecnología en el fútbol llegó a Uruguay. La final del Torneo Clausura 2019 tuvo su primera utilización del VAR, luego que en marzo de 2016 la IFAB (encargada de definir las reglas del fútbol y sus modificaciones) aprobó comenzar a experimentar con asistencia por video para los árbitros.

Andrés Matonte, árbitro central del clásico entre Peñarol y Nacional, fue el encargado de inaugurarlo. Richard Trinidad y Horacio Ferreiro también protagonistas siendo los asistentes de línea. En el VOR (Video operation room; sala de operaciones) estuvieron ocho personas más.

Por un lado Daniel Fedorczuk, encargado del VAR; los asistentes, Andrés Cunha y Nicolás Tarán. Todos ellos con experiencia con el VAR en importantes partidos internacionales. Hubo tres operadores para cortar los videos, todos brasileños y enviados por Conmebol. El séptimo fue Darío Ubríaco, el asesor del VAR en el partido (para hacer un informe que se envía a Conmebol y a IFAB). También para este caso estuvo Fabiola Domínguez, líder del proyecto VAR de Conmebol.

MOMENTOS

En qué situaciones puede actuar el VAR

Con la utilización del VAR se buscan errores claros, no detalles. Deben ser decisiones claramente erróneas. Las mismas tiene que ser relativas a uno de los siguientes puntos:



1) En un gol: si la pelota cruzó o no la línea de meta y si el mismo llegó luego de una infracción.



2) En un penal: si en realidad no es falta, si no fue cobrado, si vino tras un offside anterior, si el balón salió de la cancha antes de cometerse.



3) En una tarjeta roja directa (nunca amarilla o segunda amonestación): si un jugador es mal expulsado o si hay una falta de roja no vista. Si el juez es llamado por una roja puede amonestar.



4) En caso de confusión de identidad de jugadores: le mostró una tarjeta a un futbolista que no era.



En todos los casos es el juez central quien siempre tiene la última palabra.