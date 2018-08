Ríos: "Esto es una actitud muy mala leche y que no me sorprende en lo más mínimo"

El lunes a la mañana, en 100 Deporte (Sport 890), Edgar Welker sorprendió diciendo que "para Valdez, el periodista es el autor intelectual" de la extorsión ahora denunciada.

El periodista en cuestión, Julio Ríos, le respondió en el mismo programa unos minutos más tarde.

"Lo desmiento. Es más, recibí un mensaje de Wilmar (Valdez) dos días atrás. Y no sé por qué debería cambiar una versión que nunca existió", dijo.

"No me sorprende lo de Welker. No tuvo dignidad para irse. Durante 20 días se creyó que iba a solucionar el fútbol uruguayo. Es difícil creerle", agregó.

Asimismo, añadió: "Es falso lo que dice. No soy el autor intelectual de esto. Actué de la mejor manera que podía actuar".

"Esto es una actitud muy mala leche y que no me sorprende en lo más mínimo. Obviamente que Welker va a tener que dar parte en la Justicia con todo esto", finalizó.