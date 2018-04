Los aciertos del "Cacique" Medina

El clásico terminó en empate, pero la mayoría de los protagonistas y de los analistas coincidieron en que Nacional fue superior a lo largo del partido. Y no quedan dudas de esa afirmación. Es que hay varios aspectos del juego que grafican lo expuesto y dejan de manifiesto que los dirigidos por Medina fueron los que estuvieron más cerca del triunfo.



En cuanto a la planificación del juego por parte del “Cacique”, hay elementos que salieron muy bien: una presión en tres cuartos ordenada y sin grietas, que llevó a que los zagueros rivales (principalmente Fabricio Formiliano) fallara en varias entregas; no dejar jugar a Peñarol por las bandas, con Fabián Estoyanoff y Agustín Canobbio bien controlados; y la exhaustiva marca de Christian Oliva sobre el “Cebolla” Rodríguez, que no jugó tan suelto como en otros partidos.



Además, Nacional contó con los buenos aportes de sus laterales. En especial de Jorge Fucile, que junto a Corujo y Oliva estuvo en el podio de los jugadores más destacados de Nacional. “Fuchi” generó la jugada de mayor peligro del primer tiempo (la que define mal Gonzalo Bergessio) y es quien mete el centro de izquierda a derecha para el pase de Tabaré Viudez para Bergessio, que finaliza con el rebote y el gol de Gonzalo Bueno.



Por si fuera poco, los cambios le dieron resultado a Medina: Bueno marcó el gol y fue gravitante; Sebastián Rodríguez le dio más fútbol y la verticalidad que le estaba faltando al equipo y Leandro Barcia, que jugó poco minutos, le dio frescura y velocidad para contragolpear en el final.



Estrategia:

Alexander Medina acertó con la estrategia del clásico, porque maniató al rival y fue superior en el juego. No dejó jugar cómodo al “Cebolla” y le cortó los circuitos por afuera.



Con Corujo:

Si bien sólo estuvo en duda por una cuestión física, confirmar a Corujo en la zaga fue una buena decisión. Junto a Oliva son de lo mejor de Nacional en el año.



Los laterales:

Gino Peruzzi y Jorge Fucile volvieron a demostrar que son los mejores laterales que tiene Nacional. Lo de “Fuchi” relució más que lo del argentino; juega muy bien por izquierda.



Oliva ganó:

Oliva fue importantísimo en la función de controlar al “Cebolla” Rodríguez. Si bien no fue marca personal, lo tuvo como referencia siempre y no jugó cómodo.



Los cambios:

Apenas marcó Peñarol, Medina llamó a Bueno, que complicó a Varela y anotó el gol. Luego entraron Seba Rodríguez, que le dio más fútbol, y Barcia, que aportó velocidad.