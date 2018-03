Acevedo define si va al Parque

Defensor Sporting llegará mañana al Parque Central sin su técnico, Eduardo Acevedo, quien se encuentra suspendido. La pregunta es: ¿irá el entrenador violeta al Parque Central?



“Todavía no lo decidí. Voy a verlo en estas horas y el mismo sábado lo voy a resolver”, dijo a Ovación. “A mí no me querían en el partido contra Nacional, eso lo tengo claro. Por algo me pusieron esta sanción, pero qué le voy a hacer. Yo me equivoqué (por el gesto a la hinchada de Rampla), pedí perdón y pasé la página, pero parece que nadie se preguntó por qué yo reaccioné así. Como le dije a la presidenta de Rampla (Isabel Peña) cuando me disculpé, le pido perdón a la institución, pero debería incluir a quienes me gritaron y me escupieron en ese momento”, apuntó.



Anoche Acevedo aseguró que ante la más mínima duda reglamentaria sobre su presencia en el Parque, no iría. “Si hay riesgo de que Defensor sea perjudicado, ni voy, porque de repente me siento en la tribuna, me filman o sacan fotos, me entra una llamada al celular de un familiar y dicen que estuve dando indicaciones al banco”.



El DT dijo tener dudas en la oncena, aunque confirmó el regreso de Cougo. Puede hacer alguna rotación pensando en el partido del martes en Asunción ante Cerro Porteño por Copa Libertadores, ya que lo considera clave.