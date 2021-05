Nacional le comunicó a Conmebol que en estas condiciones no juega

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A medida que se va acercando la hora del partido entre Atlético Nacional y Nacional por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores, que se debe disputar a las 23.00 de Uruguay, crece la incertidumbre en la ciudad de Pereira, en Colombia, que en estos momentos está viviendo una importante manifestación social de personas que pretenden que no se dispute el encuentro.

La utilería de Nacional aún no pudo partir rumbo al escenario del partido, no está claro que el encuentro se pueda jugar y en estos momentos hay una reunión entre Adolfo Orellano, el delegado que viajó en representación de Nacional, con la alcaldía de Pereira.

Desde Nacional pretenden la garantías en el caso de que se resuelva salir del hotel para jugar el partido, algo totalmente lógico. Si bien hay muchos efectivos policiales, ya que estaba previsto que esto podía suceder, los manifestantes se hicieron presentes en las calles en gran número y con cánticos en contra de la disputa del partido. A cuatro horas para el inicio del encuentro, no está claro que se pueda disputar.

Nacional está firme con la idea de no salir del hotel en el que caso de que no haya garantías y ya le comunicó a la Conmebol que si las cosas siguen así no irá al Estadio a disputar el partido y que solo saldrá para ir al aeropuerto y volver a Uruguay. Se espera una decisión oficial por parte de Conmebol.

El ambiente afuera del hotel donde se hospeda Nacional en Pereira. Conmebol está al tanto de lo que está ocurriendo. En @sport890, @A_Cancellara está informando de todo lo que puede pasar. pic.twitter.com/oxqtIngQGW — Martin Charquero (@MartinCharquero) May 12, 2021