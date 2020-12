Se acerca la fecha límite en Peñarol: ¿quién será el entrenador?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Si el 29 o 30 de diciembre Peñarol todavía no definió su entrenador sí se va a empezar a perder la calma. O al menos así lo dejó claro el presidente Ignacio Ruglio en diálogo con el programa Punto Penal de Canal 10 en la pasada jornada.

Es que a fines del corriente mes es la fecha que se han marcado los dirigentes para definir al nuevo estratega aurinegro al que “el 1° de enero de tardecita lo vamos a poner a trabajar con algunos videos y datos sobre el plantel para que el 5 ya comience con los jugadores en Los Aromos”.

Lo cierto es que los detalles ya se conocen, pero lo que falta es lo más importante: el entrenador. Los nombres que han surgido son muchos, algunos siguen en pie, otros ya han sido desestimados y podría haber alguna sorpresa.

¿Quiénes son los candidatos?

El nombre de Gustavo Poyet fue uno de los que sonó desde el principio ya que Ruglio entendía que “era lo que estábamos buscando para dar un salto de calidad”, pero lo cierto es que hoy está descartado.

Esto se debe a varios motivos y entre ellos se encuentran que está en el exterior y que con las fronteras cerradas hasta el 11 no podría llegar hasta luego de esa fecha y a ese aspecto hay que sumarle una cuarentena por lo que se perdería hasta los dos primeros partidos de Peñarol.

Como lo definió Pablo Bengoechea hace pocos días “el que esté en Uruguay corre con más posibilidad” y en ese sentido hay dos nombres que empezaron a ganar protagonismo: Martín “Tato” García y Mauricio Larriera.

El primero tiene a su favor el hecho de haber sido jugador y entrenador en formativas del club. De hecho en su pasaje por las juveniles dejó un gran recuerdo y eso podría terminar decantando la balanza a su favor, frente a un Larriera que está bien considerado por su estilo de juego dentro de la estructura deportiva del club, aunque se sabe que el reto que significa asumir en Peñarol, y más en esta coyuntura, es muy complicado.

¿Se dará un regreso?

Si bien hoy parecen opciones muy complicadas, Ruglio no descartó la continuidad de Mario Saralegui y los posibles regresos de Diego Forlán o Diego “Memo” López.

“Reúne fortalezas y debilidades. Una de las fortalezas es que conoce al plantel. En su momento no lo quería de arranque porque era un año político, no tenía espalda, no le iban a bancar su proceso y fue lo que terminó pasando, pero después me opuse a que lo sacaran. Ahora hay otra realidad”, confesó Ruglio sobre “Cachavacha”.