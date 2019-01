“Acá todos me preguntan por Suárez”

RELACIONADAS La Sub 20 ya trabaja en Talca pensando en el debut By Pablo Cupese La Sub 20 ya trabaja en Talca pensando en el debut La Sub 20 ya trabaja en Talca pensando en el debut Boselli se la banca: “Lo que diga la gente no me interesa” By Ángel Asteggiante Boselli se la banca: “Lo que diga la gente no me interesa” Boselli se la banca: “Lo que diga la gente no me interesa”

Presencia y voz de mando, dos atributos que rápidamente se pueden percibir de Bruno Méndez en cualquier entrenamiento. El capitán de la selección Sub 20, y que ya jugó en la mayor en los últimos dos amistosos, se prepara para afrontar el Sudamericano de la categoría: “Estoy un poco ansioso, esperando que arranque el torneo y muy motivado. Uruguay creo que está para cosas importantes. Vamos por la clasificación al hexagonal, primero que nada, y después sí apuntar a lo máximo”, comentó.

El líder de esta camada juvenil reconoció que le “cambió mucho la cabeza” esa convocatoria a la mayor. “Igual lo vivo tranquilo. Esto es una experiencia nueva que me toca transitar y lo estoy disfrutando al máximo. Estamos muy mentalizados en el Sudamericano que es lo principal. Siempre digo que al margen de lo que puede ser lo futbolístico o lo táctico, que obviamente es importante, lo principal acá es la convivencia tanto dentro como fuera de la cancha. Es vital el relacionamiento que tenemos nosotros para después demostrarlo en cada partido. Cuando vos te llevás bien afuera, eso se nota adentro. Eso es lo que me quedó más marcado en los días que conviví con la mayor”, confesó.

Si bien dijo que no tuvo un contacto con alguno de los futbolistas del combinado principal en estos días, recordó el mensaje que recibió la noche antes de debutar contra Brasil en Wembley. “Diego Godín me mandó un WhatsApp para que disfrute toda esa experiencia. Además, el resto del plantel me recibió bárbaro, entonces se me hizo todo mucho más sencillo”.

Asimismo, esa misma noche, se enteró que estaba en la planilla con la camiseta número 3 por lo que empezó a sospechar que iba a ir desde el vamos. En este Sudamericano usará la 2. “La 3 me la dieron. No la pedí. Estaba ahí y no me iba a quejar por el número (risas). La 2 es el número que tengo desde chiquito y por eso le tengo cariño”, explicó.

Como era de esperarse, Méndez contó cómo sus compañeros de la juvenil lo interrogan sobre las estrellas celestes: “Acá todos me preguntan por Suárez: ‘¿Qué onda? ¿Cómo es?’ Yo les digo que es un pibe normal, como cualquiera de nosotros. Es el mismo que ves en la tele. Una persona renormal y supersencilla. Así me lo demostró él y también el resto de los compañeros. La verdad es que son todos muy humildes”.

“Hablamos de igual a igual. Te daban ese espacio y eso estaba buenísimo porque te podías ir soltando. Charlamos un montón y jugamos algún truco que otro”, recordó.