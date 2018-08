“Acá me dieron los partidos que necesitaba”

No es de hablar mucho, pero cuando lo hace dice cosas interesantes. Esta vez al goleador Gonzalo Bergessio no le tocó marcar, pero generó mucho juego para sus compañeros.

“Jugar seguido es un respaldo del técnico, me siento bien jugando y teniendo ritmo. Estoy preparado para eso, me preparo muy bien en el día a día de entrenamientos y en casa también. Espero seguir respondiendo para el equipo”, subrayó quien fue por primera vez capitán en Nacional.

Al ser consultado sobre los motivos por los cuales está tan bien en Nacional, teniendo en cuenta la inactividad que tuvo en San Lorenzo y en Vélez anteriormente, Bergessio dijo que “en San Lorenzo no pude ser titular nunca, apenas jugué cuatro partidos en esa condición. En Vélez me lesioné un par de veces, no agarré continuidad y me pasó factura. Acá, en Nacional, hice una buena pretemporada, me dieron ésos 5, 10 partidos que necesitaba; me tocó estar bien en ésos partidos y agarrar el ritmo que necesitaba y que no estaba teniendo y ese hecho también me ayudó a tomar confianza”.

El futbolista nacido en Córdoba no quiso dejar de nombrar el importante trabajo de sus compañeros, que sin lugar a dudas acompañan el buen momento personal: “El equipo ayuda mucho porque somos un gran equipo. Eso se nota más aún cuando ganás, y nosotros estamos atravesando un muy buen momento en el Uruguayo, y también en la Copa Sudamericana”.