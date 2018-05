Bien acá, mal afuera

En 2017, Peñarol cerró su grupo en la última posición y se quedó fuera de todo. Este año, a falta de una fecha, aún tiene chances de entrar como segundo (si Tucumán pierde en la última fecha ante Libertad en Asunción y el aurinegro vence en casa a The Strongest), pero lo cierto es que ya no depende de sí mismo.



La gran falencia que mostró el equipo de Leonardo Ramos en ambas ediciones del certamen continental fue la floja campaña que realizó en el exterior. De 18 puntos, no consiguió ninguno.



El año pasado cayó 6-2 con Jorge Wilstermann en Cochabamba, 3-2 con Palmeiras en San Pablo y 2-1 con Atlético Tucumán en el norte argentino. Este año, perdió 1-0 con The Strongest en La Paz, 2-1 con Libertad en Asunción y 1-0 nuevamente con Atlético Tucumán.



Lo curioso es que, con Ramos como DT, la campaña como local en la Libertadores fue más que aceptable. El año pasado, sacó 6 puntos de 9: venció 2-1 a Tucumán y 2-0 a Wilstermann. Solo cayó ante Palmeiras (3-2). En la actual edición lleva 6 de 6 (tras las victorias 3-1 con Tucumán y 2-0 con Libertad) y aún está en condiciones de cerrar la campaña en casa con puntaje perfecto cuando reciba a The Strongest el próximo jueves 17 de mayo.

La mala racha en el exterior viene desde antes

Por Copa Libertadores, Peñarol hace cinco años que no consigue un triunfo en el exterior. El último fue el 13 de febrero de 2013 por 2-1 ante Deportes Iquique. Fabián Estoyanoff, actual integrante de plantel, y Juan Manuel Olivera, marcaron los goles.

De ahí en más, pasaron 14 partidos donde el aurinegro no pudo conseguir la victoria. Apenas sumó tres empates contra Anzoátegui en 2014 y Sporting Cristal y Huracán en 2016.