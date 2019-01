"Nosotros sabíamos que el contrato con Bolívar era por seis meses. Era muy difícil seguir por la limitante económica, ellos hicieron un esfuerzo importante para poder clasificar a la Copa Libertadores", le dijo Alfredo Arias al programa “100% Deporte” (Sport 890).

Tras su paso por Bolivia, el entrenador ahora suena como firme candidato a ser el nuevo director técnico de Universidad Católica de Chile y tras clasificar al equipo boliviano a la Copa Libertadores, podría dirigirla en el banco del conjunto chileno.

Por otra parte, Arias fue muy crítico acerca de las decisiones que se toman en el fútbol uruguayo y no dudó en decir que “estoy aburrido de la ‘argentinitis’. Se mira para al lado y se traen técnicos que han ganado mucho menos que nosotros y algunos que ni siquiera han ganado”.

"La verdad pensé que era mi momento de poder dirigir a Nacional. Nos tocó ser campeón y vicecampeon con Emelec. Logramos una muy buena campaña con Bolívar”, expresó Arias, quien agregó que “desde los 13 a los 18 años estuve viviendo en el Parque Central".

"Evidentemente lo que he hecho no me alcanza para dirigir a Nacional. Siempre surge mi nombre pero jamás me llamaron", remarcó el entrenador.

Por último, Arias habló de la situación que vivió en las últimas horas un club en el que tuvo muy buenos resultados: "Cuando me enteré que lo de Sergio Blanco era deportivo en Wanderers me quería morir. Es increíble, con lo que cuesta generar un ídolo en este país, estos errores los cometen los que no saben nada de esto”.