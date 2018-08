Abulafia presentará hoy los documentos a Conmebol

La amenaza de los futbolistas de parar el fútbol si Abulafia es electo presidente parece ser uno de los puntos de preocupación. Abulafia es hombre de tender puentes y es lo que ha intentado hacer. Llamó a Michael Etulain el día que asumió como presidente de la Mutual y como no le respondió pensó que podía ser porque no conocía su número, le escribió. Etulain le contestó y le pidió que lo llamara en dos horas. Lo hizo, pero no obtuvo respuesta esa vez ni todas las demás en que lo llamó ese mismo día cada dos horas y los siguientes.

“Yo no puedo obligar a nadie a que hable conmigo, pero si llego a ser electo presidente lo voy a citar porque lo primero que quiero es tener una ronda con todos los actores del fútbol, y los futbolistas deben ser los primeros”, explicó Abulafia, quien encuentra injusto que se lo tilde como el candidato de Tenfield. “No soy el candidato de Tenfield ni el del gobierno. Lo que sí es cierto es que los conozco a todos y eso seguramente me puede favorecer a la hora de negociar lo mejor para la AUF”, le manifestó a Ovación.

Con respecto al examen de idoneidad, el empresario enviará hoy los documentos a la Conmebol. “He visto cosas en las redes sociales que son ciertas a medias. Que tuve embargos en la década del 90 es cierto, porque se fundieron dos de mis empresas. Pero no me fui del país, me quedé a trabajar acá, pagué y fui sobreseído”, aclaró.