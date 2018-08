Para Conmebol, Abulafia no es candidato y Del Campo no tiene la habilitación

Este lunes, la directora de ética y cumplimiento de la Conmebol (Graciela Garay) le comunicó oficialmente a la Asociación Uruguaya de Fútbol que el único candidato que cumple todos los requisitos para asumir la presidencia es Wilmar Valdez, quien justamente hoy renunció a su candidatura.

El pasado 22 de julio, el propio Valdez dijo sentirse "reconfortado" al conseguir la habilitación.

Reconfortado de estar habilitado ante @CONMEBOL y @AUFOficial para postularme al desafío de continuar trabajando en el proyecto que permita seguir avanzando a nuestro fútbol. pic.twitter.com/bN3tDXNNwI — Wilmar Valdez (@wilmar_valdez) 22 de julio de 2018

Lo cierto es que ni Eduardo Abulafia ni Arturo Del Campo, los otros dos nombres que aspiran a ese cargo, cumplen con las solicitudes correspondientes.

De todos modos, son casos distintos. Según Conmebol, Del Campo "ha aceptado las condiciones de que en caso de ser electo como Presidente, no podrá asumir el cargo hasta tanto cuente con la habilitación/inhabilitación por parte de la Sub Comisión de Control de la Conmebol, y que en caso de ser inhabilitado, no podrá ejercer el cargo".

Sobre Abulafia, en tanto, la Conmebol ni siquiera lo reconoce como candidato.

"Ningún otro candidato será reconocido por la confederación hasta tanto sea sometido al examen de idoneidad conforme lo establece la normativa de la institución y de la FIFA", argumenta Conmebol.

