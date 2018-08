Si Abulafia no aprueba examen de idoneidad Uruguay perderá su puesto en Conmebol

Los estatutos de la Conmebol, modificados en setiembre de 2016, establecen que su Consejo es integrado por los presidentes de las Asociaciones o Federaciones deportivas afiliadas a la entidad continental y que a esos lugares solamente pueden accederse si se supera el "examen de idoneidad" que realiza la Comisión de Gobernanza.



Para ser claros, en el artículo 7, inciso R, de dichos estatutos se deja en claro que el ingreso a la Confederación Sudamericana solamente se producirá con la aprobación de los exámenes de idoneidad. Y que los parámetros de esos exámenes son establecidos por el Estatuto y el Reglamento de Gobernanza de la FIFA.



En buen romance, lo que esto significa es que Uruguay, debido a vigencia del nuevo Estatuto, que fuera aprobada por un Congreso Extraordinario en Lima, perderá su presencia en el Congreso de la Conmebol si Eduardo Abulafia es elegido presidente de la AUF y no supera el examen establecido.



A modo de ejemplo, vale recordar que esta comisión de Gobernanza y Control de la Conmebol, integrada por siete miembros, fue la que estableció que el dirigente argentino Daniel Angelici no superó el "test de idoneidad" al que fue sometido el año pasado.



Angelici como Claudio Tapia y otros candidatos a vicepresidente de la AFA, mandaron la información requerida por Conmebol antes de las elecciones de la AFA del 29 de marzo de 2017. Angelici no superó la prueba y no ejerce cargo político en el resto del mundo, no afectando a la AFA en la Conmebol porque el presidente es Tapia.



La pérdida del alto puesto político no sería la única consecuencia que podría tener la Asociación Uruguaya de Fútbol, que ya no es poca cosa. Si la Conmebol quisiera podría sancionar a Uruguay por no cumplir con los estatutos de FIFA. Y el tema podría agravarse aún más.



En varias reuniones de dirigentes políticos también se tema que aparezca una intervención de la Secretaría Nacional del Deporte, porque en ese caso hasta se podría generar una desafiliación de Uruguay.



Fernando Cáceres, actual Director de Deporte, ha mantenido distancia del tema, analizando todos los hechos que están ocurriendo y sin intenciones -al menos por ahora- de ofrecer su punto de vista.