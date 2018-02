¡Abrochala! Nacional por la clasificación

Guzmán Corujo y Christian Oliva son los jugadores que desentonan en este equipo de Nacional por su juventud. Pero son dos futbolistas que, pese a su edad (21), ya han dado muestras de su personalidad y de lo que son como futbolistas. Ambos rindieron en gran forma para el triunfo 1-0 en Chapecó y esta noche volverán a decir presente en el equipo titular del “Cacique” Medina que buscará sellar la clasificación a la tercera fase de la Copa Libertadores en un día histórico para el Gran Parque Central ya que se estrenará la nueva iluminación, en el marco de las obras que se vienen llevando a cabo en el escenario tricolor.

Tanto Oliva como Corujo, dos jugadores que fueron referentes de la Tercera División 2017 que fue campeona, se están convirtiendo en futbolistas de confianza para el “Cacique”.

Pero estarán rodeados de un equipo de hombres, con muchísima experiencia.

Que parte desde el arco con la presencia de Esteban Conde, que será el jugador de mayor edad en el equipo con 34 años. Pero también están Álvaro “Tata” González (33), Diego Arismendi (30), Jorge Fucile (33) y Sebastián Fernández, con 32 años.

Nacional saldrá a jugar este importante partido con un equipo que promedia 28.3 años y con varios futbolistas que saben lo que es jugar este tipo de encuentros.

CONFIANZA.

Medina vuelve a jugarse a un equipo que le dio resultado en Brasil, incluso con Diego Arismendi jugando fuera de posición, más allá que jugar en la zaga no le es desconocido.

El “Mama” y Corujo se complementaron y tuvieron un partido sólido en la retaguardia en Chapecó y volverán a jugar hoy, quedando el argentino Rodrigo Erramuspe -una de las incorporaciones- en el banco de suplentes.

Si bien Fucile entrenó con algunas precauciones en el entrenamiento de ayer, desde la sanidad tricolor afirman que no tendrá inconvenientes para estar a la orden hoy. “Fuchi” jugará en la izquierda por la ausencia de Alfonso Espino (suspendido) y estará en la oncena “Tata” González.

En el mediocampo Nacional tiene un equipo con dinámica, con Zunino y De Pena por los extremos y Romero junto a Oliva como volantes tapones, dos jugadores modernos, que tienen marco y también son capaces de generar peligro en la ofensiva. Tabaré Viudez jugará atrás de Sebastián Fernández, como armador, y “Papelito” de nueve.

Chapecoense no mostró muchos argumentos en ofensiva jugando como local, pero es un equipo que intenta gravitar por los extremos, con jugadores rápidos y técnicos. Por ello, Nacional no se puede afirmar en el trabajado 1-0 que logró en Brasil y no se podrá descuidar en un Gran Parque Central que estará repleto.

Así, Nacional pretende dar otro pasito en este 2018 para llegar a la fase de grupos.



Las chances tricolores



Nacional está jugando la segunda fase de la Copa Libertadores contra Chapecoense. En caso de avanzar ya sabe que se medirá contra Banfield o Independiente del Valle, que en el partido de ida en Buenos Aires igualaron 1-1, con un penal sobre la hora de los ecuatorianos. Si los tricolores también lograran sortear la tercera fase, entraría al Grupo 6, el que comparten Santos de Brasil, Estudiantes de La Plata de Argentina y Real Garcilaso de Perú. Claro, que antes de pensar en todas estas hipótesis, el equipo que dirige el “Cacique” Alexander Medina deberá abrochar su clasificación esta noche en el Parque Central.

Como los tricolores triunfaron en Chapecó 1-0, gracias al gol de Santiago Romero en el segundo tiempo, saben que ganando o empatando avanzarán a la tercera fase. Si gana Chapecoense habrá que ver de qué manera lo hace. Si es 1-0 el clasificado se decidirá por los tiros penales, mientras que cualquier otro triunfo le dará la clasificación al equipo brasileño de Santa Catarina.

Atención a... Dos jugadores que pueden desequilibrar Matías Zunino: Ahora en un 4-2-3-1, el exjugador de Defensor Sporting jugará como extremo por derecha y tendrá mayores libertadores para llegar al ataque. Si bien no brilló en el Arena Condá, es un futbolista sumamente regular.



Wellington Paulista: El jugador de 33 años es la figura y el goleador del Chapecoense. Si bien no pudo anotar en la ida, estuvo cerca del gol y es un jugador que siempre genera peligro en el área rival. Fue bien marcado por Diego Arismendi.



Perdió con suplentes



El fin de semana, y por el catarinense, Chapecoense perdió contra Hercilio Luz 1-0 jugando con suplentes.



Una sola variante



Chapecoense realizará un solo cambio para el partido de hoy: entra Moisés Ribeiro por Lucas Mineiro.



Se estrenarán luces



Hoy será un día histórico para el Gran Parque Central porque se estrenará oficialmente la nueva iluminación.