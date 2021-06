Abreu y Suárez repasaron sus mejores anécdotas en la interna de la selección

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este domingo Luis Suárez participó de forma virtual en el "Polideportivo" (Canal 12) para recordar anécdotas en la selección uruguaya con Sebastián Abreu, quien se desempeña como panelista en el programa y que el viernes jugó su último partido como profesional.

Ambos recordaron la mesa que habitualmente compartían en las concentraciones con Maximiliano Pereira, Álvaro González y Martín Cáceres y varias situaciones que se generaron a partir de allí en la interna.

El "Pistolero" remarcó que el "Loco" era "insoportable" en las concentraciones, pero el minuano retrucó: "Este también era cruel, eh".



"En la última etapa mía en la selección me decía: 'Disfrutá este último platito, ya te queda poquito. Yo me ponía loco", comentó Abreu y estallaron las risas.



Suárez, en tanto, respondió: "Era insoportable. Yo tenía 21 o 22 años, venía al Complejo Celeste, y agarraba arroz con leche. 'Todo pa' el músculo, todo pa' el músculo', me decía y al final no comía nada".

El día que nadie se quería levantar de la mesa

Abreu y Suárez contaron que en la Eliminatoria camino al Mundial de Sudáfrica 2010, en la previa a recibir a Perú, el maestro Tabárez les avisó en la cena que haría entre cinco y seis modificaciones.



"No se quería levantar nadie de la mesa. Se paró el 'Monito' Pereira y todos dijimos: 'Para afuera'. Después se paró uno de otra mesa y dijimos: 'Este no juega tampoco'. Después llamaron a Luis tercero o cuarto y yo dije: 'El Locura titular, ya está'. Me levanté último y me paré canchero. Di dos pasos y los veo a todos en el pasillo gritándome: 'Para afuera'", contó Abreu.



Finalmente en ese partido terminaron jugando de entrada Diego Forlán y Carlos Bueno y Uruguay ganó 6-0. "Cachavacha" marcó tres goles, "Charlie Good" dos y el "Loco" puso el restante.

Una de las tantas anécdotas entre @LuisSuarez9 y @loco13com en el Complejo Celeste. "Nadie se quería levantar de la mesa", dijo Abreu. #PolideportivoUY pic.twitter.com/5ENl5h2O9f — Polideportivo (@Polideportivouy) June 13, 2021

Suárez no se dio cuenta que habían ganado con la picadita de Abreu ante Ghana

El salteño contó que en Sudáfrica 2010, tras ser expulsado contra Ghana por salvar con la mano el gol contrario, vio la definición por penales en el vestuario junto a los utileros. Sin embargo, no se dio cuenta que Uruguay avanzó a semifinales cuando el "Loco" la picó.



"No nos habíamos dado cuenta que habíamos ganado de los nervios y la tensión y ahí salimos corriendo para la cancha para festejar con todos", detalló.