Abreu jugó en River, pero le gustaría dirigir Boca

Sebastián Abreu, actual jugador y entrenador de Boston River, fue entrevistado en una radio argentina sobre la nueva etapa de su carrera, en la que está a punto de terminar la de los pantalones cortos para pararse definitivamente en la línea de cal.

Con respecto a los equipos a los que dirigiría y a los que no, le bajó el pulgar a dos y sorprendió subiéndoselo a uno. "Si hay un club al que no iría y tampoco me llamarían de acá sería a Huracán y en Peñarol tampoco", avisó el Loco, y tiró: "Como entrenador no cierro puertas a Boca".

Según manifestó su etapa en River no impediría que en un futuro pudiera dirigir a Boca. Cabe recordar que Abreu jugó en el equipo de Núñez en el 2008-09."Tuve la posibilidad de jugar en Boca, pero en ese momento estaba Martín Palermo. Supe ser realista, estando el Titán era difícil jugar y yo no quería ir a entrenar y no jugar. Al tiempo llegó la posibilidad de River y acepté", explicó el hoy DT del Boston.

