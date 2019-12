Abreu: "Tengo ganas de arrancar a ser técnico, pero quiero hacerlo bien"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sebastián Abreu está cada vez más cerca de colgar los botines para asumir la dirección técnica de un equipo. El "Loco", que armó una agenda de reuniones para entrevistarse con la gente con la que se siente identificado por su metodología de trabajo, espera recibir una propuesta que lo convenza. Caso contrario, podría recién fijar su despedida del fútbol como jugador profesional dentro de seis meses.

De regreso de Buenos Aires, donde se entrevistó con Miguel Ángel Russo, César Luis Menotti y el profesor Fernando Signorini, Abreu admitió a Ovación que tiene "ganas de arrancar", pero también dejó en claro que para hacerlo espera encontrar un proyecto convincente y en el que haya una aceptación y respeto a su plan de trabajo.

​"Ya estuve con Russo, con el profe Signorini, con Menotti y tengo marcadas las reuniones con Marcelo Gallardo, Eduardo Coudet, Gabriel Heinze. En Brasil voy a entrevistarme con Renato Gaúcho, con el Hugo (De León). Sí, tengo ganas de arrancar, pero quiero hacerlo bien", dijo el "Loco".

Explicó que "hay posibilidades que me han hecho llegar desde algunos lugares, pero quiero analizarlas bien y ver qué tipo de desarrollo puedo cumplir. Lo que me interesa es arrancar marcando la cancha y no a medias. Si no me convence nada o veo que no están dadas las condiciones, prefiero mantener la planificación inicial de jugar seis meses más".

En se sentido, el "Loco" reveló que hay una posibilidad real de "volver a Botafogo para jugar mi último torneo profesional y ahí sí cortar y esperar una oportunidad".

No quiso revelar cuáles eran las propuestas que había recibido y destacó que también se reunirá con entrenadores uruguayos. "No vale la pena que entregue un dato concreto porque por ahora son expresiones de interés que tengo que analizar bien, son cosas que estoy evaluando para ver si las condiciones que quiero las tengo o no. Hay cosas que no se negocian y hay que instalarlas desde el inicio, y no en todos lados se puede. Todavía no tengo nada concreto".

"Acá en Uruguay me voy a juntar con Óscar Tabárez, con Alexander Medina, con Eduardo Acevedo, ellos están en mi carpeta. Me voy a entrevistar con gente con la que me siento identificado en ciertos aspectos de desarrollo de metodología de entrenamiento", culminó.