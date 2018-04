El "Loco" Abreu explicó por qué arrojó la mesa

"No voy a justificar nada de lo sucedido. Si alguien del club piensa que mi reacción por algo deportivo o malestar de la hinchada hacia el equipo o hacia mi persona, le pido disculpas pero no tiene nada que ver", comienza diciendo Sebastián Abreu en un video publicado en sus redes oficiales. El "Loco" prefirió aclarar el hecho ocurrido este domingo.

"Fue estrictamente por algo personal ante la actitud de un mala leche que lo tengo bien identificado, que utilizó términos que no son los típicos que están instaurados dentro de nuestro mal llamado folklore del fútbol. Se metió con detalles de mi vida privada, mi vida personal, que me han afectado y son heridas que uno tiene en la vida. Por eso la reacción, aunque no la justifico", explicó el "13" siempre con el mate adelante de él.

"Tampoco lo de la mesa fue direccionado a la gente. Uno ya entiende las reglas de juego y lamentablemente la secuencia de fotos se corta y no se ve a dónde va dirigido. No golpea a nadie ni va con intención de golpear, pero eso es totalmente secundario porque esto es solamente con esa persona que dijo cosas fuera de los códigos normales, no quiero entrar en detalles, simplemente dar la cara", agregó.

Además le pidió a los hinchas que "siempre que hay este tipo de reacciones no solamente juzguemos a la persona pública, pogámonos a pensar por qué lo hizo y que esa persona tenga la mismas responsabilidades que ahora me hago cargo yo".

"Pido disculpas al club porque esto no es bien visto y no puede suceder", finalizó.