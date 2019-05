Abogado cree que Fernández podrá jugar ante Flamengo pese a prisión domiciliaria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El abogado de Gabriel Fernández, Daniel Burgos, dijo en la previa a la audiencia de formalización que se llevará a cabo hoy a las 15 horas que es probable que, pese a la prisión domiciliaria nocturna, el jugador de Peñarol pueda disputar el partido ante Flamengo por Copa Libertadores.



En declaraciones al programa 100% Deporte de Sport 890, Burgos confirmó la información adelantada ayer por El País: "El fiscal (Alejandro Machado) pedirá ciertas medidas de la etapa de formalización, las cuales van a implicar una limitación a la libertad de Gabriel pero que estaban previstas en la medida de la evolución de los hechos".



Las mismas serán la solicitud de prisión domiciliaria nocturna de 22 a 6 horas, la entrega de su documentación de viaje con la consiguiente prohibición de salir del país, la constitución de domicilio y la prohibición de conducir, todo durante un período de 120 días, por el delito de lesiones gravísimas culposas. "No hay tareas comunitarias en el pedido", confirmó el abogado.



El futbolista será formalizado por haber atropellado a Romina Fernández, una joven de 18 años, en la madrugada del 29 de diciembre de 2018. La joven sufrió múltiples fracturas a causa del choque, actualmente se encuentra en coma y su situación no avanza.

Burgos recordó que "el Código Penal admite que estas medidas no pueden afectar la actividad normal del mencionado", por lo que a pesar de que se establezca la prisión domiciliaria en el horario solicitado por la Fiscalía de Flagrancia, "presumo que se va a resolver en la audiencia que el partido con Flamengo, que es a las 21 horas, lo pueda jugar".



Consultado sobre si la fijación de domicilio y la prohibición de salir del país impedirán que pueda viajar a España para incorporarse al Celta de Vigo, el defensor dijo que "eso se resolverá a partir de mañana. Hoy no lo sé".



Al ser preguntado en 100% Deporte por la situación emocional del delantero, Burgos consideró que "siempre estuvo muy preocupado y consternado". "Yo recibí órdenes expresas de ponerme a la orden de la familia, cosa que intenté hacer en alguna oportunidad presentándome en el centro asistencial donde está internada la chica, hablando con los padres. Él siempre quiso saber cómo estaba la situación", añadió y sostuvo que "acá hay dos familias destrozadas".



Consultado sobre si habrá un reclamo económico de la familia de la joven, respondió que "eso será en una segunda etapa" aunque "no descarto que lo vayan a hacer, es lógico preverlo y que lo hagan".