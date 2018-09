Para abogada de Alcántara, Valdez renunció ya que lo descubrieron comprando bots

La abogada de Walter Alcántara continúa trabajando en el caso que lo tuvo a este involucrado con Wilmar Valdez y Arturo del Campo. En esta ocasión, expresó en el programa "¿Usted qué opina?" de Sport 890 una teoría que ella misma elaboró "objetivamente, teniendo en cuenta la información que todas las defensas tienen".

"Estamos en condiciones de hacer dos afirmaciones que cambian el rumbo de lo que se habla. Podemos afirmar que Wilmar Valdez no se bajó de la candidatura por los audios y de hecho él mismo lo dice en su declaración, los audios no fueron determinante", afirmó Etchebarne.

"Ahí destacamos la primera primicia. Los audios fueron una excusa y no el principal motivo de su renuncia a postularse como candidato y a seguir como presidente de la AUF", la abogada agregó: " La segunda afirmación que estamos en condiciones de hacer es que hay dos factores principales que han estado desde el comienzo y me remonto a mucho antes de los audios. Si trazamos una línea de tiempo, por lo menos desde donde hay registro de las pericias, la historia empieza los primeros días de julio”.

Según Etchebarne la historia comienza de la siguiente manera: "Había dos candidatos a la presidencia de la AUF que tenían un objetivo y era desacreditar al otro, es un cometido electoral y no está mal. Lo que empieza a parecer extraño son los métodos que utilizan para bajar a los otros candidatos. Wilmar Valdez habría contratado un servicio de bots. Están las 24 horas activas, tienen buena base de datos y eso es lo que descubren Del Campo y Ríos, pero es anterior de los audios".

Los bots "monitorean las cuentas y siguen los hashtag pero están dirigidas a acusar o usar frases simples siempre pendientes a desacreditar a otro. Uno de los hashtag que se utilizaba era #Abumafia".

"El 9 de julio es la primera vez que Alcántara le dice a Del Campo que tiene algo que le puede servir, mientras tanto Del Campo y Ríos siguen con su investigación tratando de descubrir o identificar estas cuentas truchas", manifestó Etchebarne.

"El 11 de julio Del Campo le dijo que no se iba a presentar porque no tenía quórum, pero era porque la investigación que estaban haciendo venía demorada y no era tan fácil rastrear esas cuentas, que tienen origen en el extranjero y se pagan en el exterior", agregó.

“Esta trama es mafiosa, y defino mafioso como un grupo que defiende sus intereses sobrepasando lo establecido en la ley. Del Campo le pide a un dirigente de fútbol que le haga esa investigación de cuentas bots, pero este dirigente le hace un canje: "a cambio de esto, vos si llegás a la presidencia me tenés que sacar a este y a este del Ejecutivo y tenés que meter a este otro'”, sentenció la abogada.