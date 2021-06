Abel Hernández: su visión de Uruguay, por qué se fue del WhatsApp de la selección y Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A pesar de que el equipo de Ovación y El País estaba a unas pocas cuadras de la vivienda de Abel Hernández en Río de Janeiro, por una cuestión de protocolo sanitario Fluminense no autorizó a que la entrevista se realizara de forma presencial.

Aún así, el club y el futbolista accedieron amablemente a realizarla vía zoom. El atacante habló de su presente en Fluminense, de su pasaje por el Inter de Porto Alegre y de su posible regreso a Peñarol. También hizo referencia a que siente que el capítulo de la selección está cerrado, le dio el crédito al técnico de la Celeste por todo lo que generó el proceso y habló de esta Copa América.

- Hace poco que llegaste a Fluminense, ¿Cómo te venís sintiendo en el equipo?

-Tengo buenas sensaciones. Llegué a un club importante en lo que es el fútbol a nivel de Brasil y de Sudamericana. El recibimiento fue muy bueno. Mis compañeros me recibieron muy bien y de a poco adaptándome, sobre todo a lo que es la vida en Río de Janeiro, que cambia mucho de lo que es Porto Alegre. Gracias a Dios va todo bien y estamos felices de estar acá.

- ¿Qué cambia de una ciudad como Porto Alegre a Río de Janeiro?

-Por la pandemia ahora Río es un poco más tranquila, pero en general donde vayas encontrás tráfico, gente para arriba y para abajo. Atascos de una hora, hora y media. Hay que tener paciencia. En Porto Alegre la ciudad es más pequeña y no pasaba. Los traslados en esta ciudad son mucho más grandes.

Abel Hernández jugando para Fluminense. Foto: Lucas Merçon / FFC

- ¿En qué momento de tu carrera estás?

-A ver... Creo que el momento actual es bueno. Quizás me costó el año pasado volver a readaptarme a un fútbol tan competitivo, porque estuve en Catar, que el fútbol no es tan competitivo como lo es en América o en Europa, entonces me costó en los primeros meses poder adaptarme en Inter, volver a ese ritmo competitivo y hoy creo que ya estoy completamente adaptado. Estoy en un buen momento, ya soy un jugador con mucha experiencia y eso lo intento volcar en el campo de juego cuando me toca jugar.

- ¿Fue un paso en falso en tu carrera haber decidido ir a jugar a Catar?

-No, no. No creo que haya sido un paso en falso ni un paso hacia atrás, creo que lo necesitaba en ese momento, porque en Rusia quizás no me había ido muy bien, no había jugado lo que necesitaba jugar, y creo que llegar a Catar me dio esa confianza. A ver... No es tan competitivo como el fútbol de Sudamérica o el europeo, pero sí hay buenos equipos, buenos jugadores, y me ayudó para poder volver a sentirme en mi nivel, a sentirme importante y creo que fue una buena decisión.

- ¿Cuáles son tus objetivos a corto plazo en el Fluminense?

-Acá tenemos mucha competencia importante, tenemos los octavos de Copa Libertadores, Copa de Brasil, el Campeonato Brasilero, y creo que sería poder ganar algo importante con Fluminense, ese es mi objetivo a corto plazo, seguir por este camino, creo que estoy haciendo las cosas bastante bien.

Abel Hernández participando de un entrenamiento en Fluminense. Foto: Lucas Merçon / FFC

- ¿Hasta cuándo tenés contrato?

-Hasta diciembre, firmé por toda la temporada.

- Tu nombre está identificado con Peñarol, ¿vos te imaginás jugando nuevamente con los aurinegros no en el final de tu carrera sino antes?

-Por supuesto que me veo en algún momento con la camiseta de Peñarol. Hoy tengo 30 años, obviamente no me gustaría llegar a Peñarol en el final de mi carrera, me gustaría llegar para poder aportar algo, ese es mi objetivo. No te podría decir en cuántos años, pero sí me veo jugando con la camiseta de Peñarol y estando vigente.

- ¿En el último tiempo te llamó Peñarol?

-Hace un año o dos, no directamente conmigo, sé que habían hablado con Pablo (Bentancur) que es mi representante, pero era un poco complicado, porque había muchos delanteros y era una situación un poco confusa. Directamente conmigo nunca nadie se comunicó.

Abel Hernández en Peñarol. Foto: Archivo El País

- ¿El capítulo de la selección ya lo cerraste?

-Y... Creo que sí. Obviamente uno está siempre con esa expectativa de poder estar en la selección, pero creo que hoy por hoy es muy difícil, porque la verdad hay delanteros de gran jerarquía, de gran calidad, que juegan en los mejores equipos de Europa y hacen goles todos los fines de semana. Hoy por hoy, sí, lo daría como cerrado. Pero bueno estoy feliz con lo que me tocó vivir en la selección: fui campeón de América, jugué todo lo que había para jugar con la selección, así que estoy muy orgulloso con lo que pude disputar con la selección.

- ¿Seguís en el grupo de WhatsApp con los jugadores o te eliminaron?

-Je, no, no, yo mismo me fui. Ya después del Mundial de 2018, que yo tuve esa lesión del tendón de Aquiles, había jugado parte de la Eliminatoria y cuando volví ya habían aparecido nuevos jugadores jóvenes, como Maxi Gómez. Cuando llegó el Mundial y ya no estaba en esa lista obviamente que salí solo. No me gusta estar ahí, en un grupo, si no estoy convocado o dentro del plantel.

- Por tu experiencia, ¿a qué delantero joven le ves condiciones para estar en la selección?

-De los que no están, creo que le veo mucho potencial a Álvarez Martínez y a Arezo, de River. Son jugadores que de acá a poco los veo vistiendo la camiseta de la selección.

Abel Hernández junto al maestro Tabárez. Foto: Archivo El País

- Sos parte importante del proceso Tabárez. Vos que lo tuviste como entrenador al maestro, ¿qué reflexión hacés de lo que significa Óscar Tabárez para Uruguay?

-Es quien nos dio todo. Que nos dio volver a ser reconocidos en el mundo, que Uruguay sea de vuelta reconocido en el mundo, creo que le dio un orden a la selección y eso se está demostrando. Capaz que la gente dice que no conseguimos cosas importantes, pero fuimos campeones de América, fuimos cuartos en un Mundial y hoy por hoy todos nos respetan, creo que es el gran gestor de que hoy Uruguay sea reconocido mundialmente.

- ¿Cuál es la camiseta que cambiaste más preciada?

-La más preciada que tengo es la de Ronaldinho del Milán con el número 80. Es a la que más cariño le tengo.