El 1x1 de Uruguay ante Corea del Sur

FERNANDO MUSLERA

Tuvo intervenciones muy buenas. A los 48’ evitó un gol y a los 63’ le atajó un penal a Son, pero en el rebote Wang los madrugó a todos y anotó el 1-0 de Corea del Sur.

MARTÍN CÁCERES

No pudo desbordar mucho por la derecha aunque trató de sumarse al ataque en varias oportunidades. La presión alta de Corea del Sur le impidió bastante la salida con claridad desde el fondo.

SEBASTIÁN COATES

Tuvo que suplir la ausencia de José María Giménez y comenzó bien, pero a los 62’ le hizo un penal a Wang y luego de que Muslera se lo atajara a Son, perdió la marca de Wang, quien lo madrugó y anotó el primer tanto del conjunto local. Después tuvo un par de cierres que fueron importantes para evitar ataques coreanos.

DIEGO GODÍN

Mostró la solidez de siempre y en la primera parte cerró varias jugadas de ataque de Corea del Sur. No tuvo tanto trabajo en el juego aéreo y en el final del encuentro, terminó jugando de centrodelantero con Uruguay volcado al ataque buscando el empate que no llegó.

DIEGO LAXALT

Otra vez fue de los de mejor rendimiento en el equipo celeste. Comenzó jugando de lateral izquierdo y primero cerró bien su sector para luego ser de los que más quiso en la ofensiva celeste. En el complemento y con el ingreso de Gastón Silva, pasó como volante por la izquierda y tuvo algunas jugadas como para desnivelar.

NAHITAN NÁNDEZ

Fue más entrega que fútbol en la primera parte. Corrió mucho y trató de ayudar en los relevos en la mitad de la cancha pero tuvo poca participación en el juego ofensivo de Uruguay. A los 45’, fue sustituido por Gastón Silva.

LUCAS TORREIRA

Sigue creciendo en su juego y lo demuestra con grandes actuaciones. Fue el motor celeste en la mitad de la cancha, cortando pelotas y tratando de asistir a los de arriba. En el segundo tiempo le sumó más corazón y en una pelota recuperada habilitó a Matías Vecino para el empate transitorio de Uruguay.

MATÍAS VECINO

Comenzó jugando por la izquierda en la zona de volantes y fue importante para cubrir esa zona. Hizo el gol del empate impulsado por la vocación ofensiva de sumarse permanentemente al ataque y cumplió un papel importante en el equipo celeste.

RODRIGO BENTANCUR

No gravitó demasiado como en otros partidos pero intentó cosas distintas como el remate de media distancia. Tuvo dos y en una reventó el horizontal tras un rebote a la salida de un córner. Sigue sumando minutos en la renovada mitad de la cancha de Uruguay.

CRISTHIAN STUANI

No lo habilitaron tanto como se esperaba. Tuvo alguna situación bastante aislada en la ofensiva pero no pudo definir bien. No logró gravitar tanto en el área rival y a los 61’ fue sustituido por Maximiliano Gómez.

EDINSON CAVANI

Las buscó todas como siempre pero solamente tuvo una situación clara de peligro y fue en el complemento tras una notable habilitación de Maximiliano Gómez. “Edi” se la tiró larga al arquero pero luego no pudo definir bien. Tampoco le llegaron tantas pelotas limpias y además, se tuvo que retrasar bastante para iniciar las ofensivas celestes, sobre todo en la primera parte.

GASTÓN SILVA

Su ingreso por Nahitan Nández fue para que Diego Laxalt se adelantara unos metros. El jugador de Independiente cerró bien su sector y no tuvo problemas para defender, pero tampoco se sumó mucho al ataque por la banda izquierda.

MAXIMILIANO GÓMEZ

Tuvo un par de situaciones como para anotar y el gol no se le dio. Su ingreso le dio más presencia a Uruguay dentro del área de Corea del Sur. Siempre buscó asociarse con Edinson Cavani y mandaron buenas señales.

GASTÓN PEREIRO

No tuvo un buen ingreso. No buscó mucho con la pelota pero tampoco se lo permitió el rival que marcó muy bien la zona de generación de juego de Uruguay.

MARCELO SARACCHI

Jugó siete minutos para hacer su debut oficial en la selección mayor y completar todo el proceso en Uruguay (Sub 15, Sub 17 y Sub 20). Tuvo algunas buenas incursiones en el ataque por la izquierda y demostró que puede dar una mano en esa zona.



OSCAR WASHINGTON TABÁREZ

El maestro regresó al banco de suplentes de Uruguay y por primera vez en cinco ciclos debutó con derrota. Planteó bien el partido desde el inicio pero en el transcurso del encuentro Uruguay no tuvo la generación de juego ofensivo esperada y quizá le faltó poner en cancha a algún jugador que pudiera desnivelar un poco más.