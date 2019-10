El 1x1 de Peñarol en el empate con Racing en Las Piedras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol sigue sumergido en una crisis deportiva de la que no logra salir y ahora volvió a dejar puntos tras empatar con Racing 3-3 en el Parque Artigas de Las Piedras en la sexta fecha del Torneo Clausura y continúa alejándose de Nacional en este certamen y también en la Tabla Anual.

Kevin Dawson (5) Hizo lo que pudo El golero de Peñarol tuvo escasa participación. Se mostró seguro en el juego aéreo y no tuvo nada que hacer en los tres goles que le convirtió Racing que llegaron más por errores defensivos que por fallas del arquero.

Ezequiel Busquets (4) Flojo en el lateral derecho No tuvo su mejor tarde. Primero no marcó bien su sector y fue superado permanentemente por los atacantes de Racing y en la ofensiva, cuando pudo sumarse, no culminó bien las jugadas: centros cortos o muy pasados.

Juan Izquierdo (4) Falto de fútbol La inactividad le pasó factura al zaguero que comenzó muy flojo y desatento y que luego mejoró con el correr de los minutos en una zaga que por momentos la pasó muy mal y que sufrió el partido tanto en el juego aéreo como con la pelota por el piso.

Enzo Martínez (4) Desconocido Quizá el de ayer haya sido el peor partido desde que juega en el primer equipo de Peñarol. Comenzó muy mal, con desatenciones que le costaron muy caro al equipo y luego fue mejorando, pero sufrió mucho en el juego aéreo.

Gabriel Rojas (4) Deslucido El argentino tuvo una tarde de terror en la zaga y además, tampoco pudo sumarse al ataque. Su mala producción le jugó en contra y en el entretiempo, Diego López lo sacó para poner a Cristian Rodríguez.

Walter Gargano (6) Buenas y malas El “Mota” volvió a jugar como volante tapón por delante de la línea de cuatro zagueros y no tuvo su mejor partido aunque tuvo momentos de lucidez y buen juego. Se mostró errático a la hora de pasar la pelota y flojo en la contención. Fue sustituido a los 72’ por Xisco y se fue enojado directamente al vestuario, sin quedarse en el banco de suplentes.

Gastón Rodríguez (4) Sigue sin poder rendir Diego López le volvió a dar la oportunidad a Gastón Rodríguez en el equipo titular y la desaprovechó. No supo gravitar ni jugando por afuera ni tampoco cuando Peñarol quedó con un jugador más y pasó a ser delantero junto a Lucas Viatri. Está pelado con la pelota y lejos del nivel que puede mostrar.

Jesús Trindade (6) Un correcto desempeño El volante tuvo buena participación en el juego colectivo de Peñarol, sobre todo cuando intentó volcarse al ataque generando jugadas de peligro y asociaciones con los delanteros aurinegros.

Matías De los Santos (8) Fue la figura de Peñarol Peñarol no tuvo un gran despliegue colectivo pero en la mitad de la cancha tuvo una figura que sobresalió como la de Matías De los Santos. El volante juvenil las corrió todas, la pidió, marcó, quitó, pasó bien la pelota y hasta hizo dos golazos para convertirse en la gran figura del equipo de Diego López.

Agustín Canobbio (4) No gravita como antes El atacante aurinegro sigue siendo de los más veloces a la hora de atacar, pero está peleado con la pelota, no gravita y no genera peligro a la zaga rival. Ayer no pudo hacer la diferencia en un partido que por momentos se dio abierto, sobre todo cuando Racing se quedó con 10 jugadores.

Lucas Viatri (6) Hace lo que puede y lo hace bien El argentino sigue siendo una pieza clave en Peñarol. Hace todo el desgaste, las corre todas, pelea siempre por la pelota en el juego aéreo y también por abajo. Intenta abrir el juego y por momentos está muy solo en la ofensiva. Hizo un gol y es el máximo anotador del equipo en esta temporada con 10 tantos.

Cristian Rodríguez (4) Sigue en el debe El capitán de Peñarol salió a la cancha para jugar el segundo tiempo y otra vez demostró estar lejos de su nivel. Es una pieza importante en el equipo de Diego Lópéz pero está bajo física y futbolísticamente. No encontró asociaciones ayer y tampoco pudo gravitar en la ofensiva.

Facundo Pellistri (6) Encaró y complicó El ingreso del atacante juvenil le dio otro aire a Peñarol en la ofensiva. Facundo Pellistri las buscó todas por la zona izquierda del ataque y complicó por momentos a la zaga de Racing, pero a la hora de culminar las jugadas no se mostró tan profundo en la definición.

Xisco Jiménez (-) No pudo gravitar El español ingresó a los 72’ de juego y se instaló en el área de Racing, donde no pudo gravitar. La pelota le llegó en varias oportunidades pero no logró definir y siguen pasando los partidos y no logra concretar.