Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un triunfo que puede ser un augurio

Peñarol y Nacional siempre son los candidatos a ganar el Campeonato Uruguayo. Por historia, por plantel y por presupuesto de plantel, pero lo que sucedió en la noche del sábado puede ser un augurio.

Es que Liverpool se impuso ante Nacional y se quedó con la Supercopa, pero no es el único equipo "en desarrollo" que puede ilusionar con pelear el Uruguayo porque hay un Defensor Sporting que armó un plantel muy interesante, porque Danubio no se quedó atrás y porque hay otros como Torque con proyectos interesantes.

¿Alguno me puede llamar iluso? Sí, tal vez, pero también se abrió una vez más una puerta que siempre queda entornada. Esa es la puerta de que los grandes no siempre ganan todo y de hecho la temporada 2020 comenzó con un título que no fue para un grande.

Dicen que de cara a un torneo largo es más difícil para los clubes "en desarrollo", pero si se tiene en cuenta que el fútbol uruguayo todo puede suceder, el 2020 puede ser su año. Tal vez lo del Campus fue un augurio.

Los jugadores de Liverpool con el trofeo de campeón de la Supercopa Uruguay. Foto: Leonardo Mainé.

Celeste te quiero ver

Lunes 3 de febrero:



- Italia: Sampdoria (Gastón Ramírez) vs. Napoli - 16:45 hs.



- Argentina: Patronato (Mathías Abero y Hugo Silveira) vs. Arsenal (Jonathan Candia) - 19:00 hs.



- Argentina: Newells Old Boys (Angelo Gabrielli) vs. San Lorenzo (Ramón Arias y Diego Rodríguez) - 21:10 hs.

Martes 4 de febrero:



- Copa del Rey: Granada vs. Valencia (Maximiliano Gómez) - 17:00 hs.



- Francia: Nantes vs. PSG (Edinson Cavani) - 17:05 hs.



- Copa Libertadores: Macará (Mario Rizotto) vs. Deportes Tolima - 21:30 hs.



- Copa Sudamericana: Nacional Potosí (Nicolás Royón, Rodrigo Cabrera y Martin Galain) vs. Melgar (Pablo Miguez) - 19:15 hs.



- Copa Sudamericana: Fluminense (Michel Araújo) vs. Unión La Calera - 21:30 hs.



- Copa Sudamericana: Vélez Sarsfield (Matías de los Santos) vs. Aucas (Damián Frascarelli)

Miércoles 5 de febrero:



- Copa Libertadores: Universitario (Federico Alonso, Luis Urruti y Jonathan Dos Santos) vs. Cerro Porteño (Rodrigo Muñoz y Marcelo Palau) - 19:15 hs.



- Copa Libertadores: Guaraní (Jorge Bava) vs. Corinthians (Bruno Méndez) - 21:30 hs.



- Copa Libertadores: The Strongest (Gonzalo Godoy y Gonzalo Castillo) vs. Atlético Tucumán - 21:30 hs.



Jueves 6 de febrero:



- Copa del Rey: Real Madrid (Federico Valverde) vs. Real Sociedad - 15:00 hs.



- Copa Libertadores: Barcelona (Bruno Piñatares y Jonatan Álvez) vs. Sporting Cristal (Jorge Cazulo) - 21:30 hs.



- Copa Sudamericana: Blooming (Fernando Arismendi y Christian Latorre) vs. Emelec (Facundo Barcelo, Sebastián Rodríguez y Nicolás Queiroz) - 19:15 hs.



- Copa Sudamericana: Millonarios vs. Always Ready (William Ferreira) - 21:30 hs.



- Copa Sudamerica: Unión de Santa Fe (Javier Méndez y Javier Cabrera) vs. Atlético Mineiro (Lucas Hernández) - 21:30 hs.

¿Y por casa?

Las competencias internacionales continúan para los uruguayos y habrá doble actividad esta semana y ambos juegos el miércoles:



- Copa Libertadores: Cerro Largo vs. Palestino (Gastón Guruceaga y Sergio Felipe) - 19:15



- Copa Sudamericana: Fénix vs. El Nacional - 19:15 hs.



A su vez, Uruguay hará hoy su primera participación en el cuadrangular final del Preolímpico Sub 23:



- Preolímpico: Uruguay vs. Argentina - 20:00 hs.

Mirá lo que me llegó

Insólito lo que pasó en el fútbol español. En la Segunda División un jugador fue expulsado y luego de que ya estaba en el vestuario lo fueron a buscar para que vuelva porque en el VAR se comprobó que no era roja. Lo cierto es que retornó al campo y antes de que se reanude el juego se peleó con un rival y lo expulsaron. Miralo, porque realmente es insólito.

Insólita expulsión en el Girona-Fuenlabrada.

Joyas del archivo

En la pasada jornada Fernando Morena cumplió 68 años. Fútbol y gloria de Peñarol. Y un gran recuerdo del goleador aurinegro que hizo explotar muchas gargantas con la amarilla y negra. El día de los siete goles frente a Huracán Buceo.

Fernando Morena el día que hizo los siete goles.

Un día como hoy...

...pero de 1960 nació uno de los entrenadores que marcó una época a nivel de selecciones. Se trata del alemán Joachim Löw quien ganó el Mundial de Brasil 2014 y la Copa Confederaciones de 2017.

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

Cristhian Stuani sigue a un nivel muy alto en el Girona. Volvió a anotar en lo que fue el triunfo por 1-0 ante Fuenlabrada y lleva anotados 14 de los últimos 20 goles de su equipo en la actual temporada de la Segunda División de España.

Cristhian Stuani celebra el golazo que le dio otros tres puntos a Girona

Con el arco libre

Edinson Cavani volvió a sumar minutos en el Paris Saint Germain luego de la polémica que se generó sobre su posible salida al Atlético de Madrid. El "Matador" jugó los últimos 20 minutos ante Montpellier y hasta anotó un gol, pero no subió al marcador porque fue offside.

Edinson Cavani festeja un gol que luego fue anulado por offside

En contra

Fue un golpe duro para Nacional. Matías Viña, que fue de lo mejor que tuvo el tricolor en el 2019, se marchó rumbo a Palmeiras. Claro está que para el jugador es un gran paso, pero para el plantel de Gustavo Munúa es una baja muy grande.